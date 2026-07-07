Упи Голдберг застряла в Италии из-за извержения вулкана: что произошло

Каждый когда-нибудь пропускал работу из-за "непредвиденных обстоятельств". Но одно дело – сказать начальнику, что застряли в пробке, и совсем другое – заявить, что вас лично задержала гора Этна.

Как сообщает EW, именно так 70-летняя Вупи Голдберг превратила обычный отпуск на Сицилии в форс-мажор голливудского масштаба.

Извержение вулкана закрыло аэропорты, а вместе с ними – и все пути Голдберг обратно в эфир The View. Вместо студии зрители увидели балкон отеля, с которого актриса честно сообщила: целый день она пыталась улететь, но природа оказалась сильнее расписания авиарейсов.



Випи Голдберг / Фото ABC; Salvatore Allegra/Anadolu via Getty



"Почти весь день пыталась вернуться домой, но все аэропорты закрыты", – рассказала Голдберг.

Впрочем, даже в такой ситуации актриса не потеряла чувства юмора. В конце обращения она пошутила:

Похоже, моя история об отпуске всех превзошла. Вулкан съел мою домашнюю работу.

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