Як повідомляє EW, саме так 70-річна Вупі Голдберг перетворила банальну відпустку на Сицилії на форс-мажор голлівудського масштабу.

Виверження вулкана закрило аеропорти, а разом із ними – і всі шляхи Голдберг назад в ефір The View. Замість студії глядачі побачили балкон готелю, з якого акторка чесно доповіла: цілий день вона намагалася вилетіти, але природа виявилась сильнішою за розклад авіарейсів.



Віпі Голдберг / Фото ABC; Salvatore Allegra/Anadolu via Getty



Майже весь день намагалася повернутися додому, але всі аеропорти закриті, – розповіла Голдберг.

Втім, навіть у такій ситуації акторка не втратила почуття гумору. Наприкінці звернення вона пожартувала:

Схоже, моя історія про відпустку всіх перевершила. Вулкан з'їв моє домашнє завдання.

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