Фильм "Цензорка" получил 4 главные награды Словацкой кинопремии

Лента признана лучшей и в целом отметили в четырех номинациях: "Лучший игровой фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая актриса" (украинка Ирина Кирьязева) и "Лучший режиссер". Национальной кинопремии " Солнце в сетке " отмечает достижения кинематографа Словакии в 2020 – 2021 годы. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

Читайте также Сериал "И будут люди" об истории украинского народа вышел на Amazon Prime

О чем рассказывает "Цензорка"

Картина рассказывает историю молодой женщины Леси, приговоренной к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы. Она только что родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами: заключенными, медсестрами и надзирательницами, женщинами всех возрастов, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и женщинами с детьми. Если бы не цвет униформы, иногда трудно было сказать, кто есть кто.

"Цензорка": смотрите трейлер

"Цензорка" создана в копродукции Украины, Словакии и Чехии. Ленту снимали в Одессе в 2019 году. Украинский продюсер – Денис Иванов (компания "Артхаус Трафик") при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Международное признание

Мировая премьера фильма "Цензорка" состоялась на Венецианский кинофестиваль, где картину отметили Наградой за лучший сценарий (Иван Остроховский, Петер Керекеш) в конкурсной программе "Горизонты".

После этого успешная фестивальная история фильма продолжилась, она получила:

награду "Серебряный Хьюго" за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго;

награду арабских критиков за европейский фильм на Каирском международном кинофестивале;

гран-при Международного кинофестиваля Les Arcs во Франции