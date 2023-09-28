Война в Украине и обстрел Мариуполя: что показали в 4 серии популярного сериала "Утреннее шоу"

Сериал "Утреннее шоу" появился на Apple TV+ 13 сентября. В первых трех сериях создатели время от времени вспоминали о войне в Украине, но в четвертой серии полностью углубились в военную ситуацию Мариуполя.

Главные роли в серии исполняют Брэдли Джексон (Риз Уизерспун) и Мия Джордан (Карен Питтман). Брэдли поручают задачу найти контакт человека, который сможет сделать репортаж об обстреле роддома 9 марта 2022 года.

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4 серия сериала "Утреннее шоу" посвящена Мариуполю

По сюжету Брэдли была в Украине в феврале и имеет номер знакомого украинца по имени Павел.

Беседа Брэдли с Мией, продюсером компании TMS:

– Обстрел Мариуполя. Сюжет будет важен. Международный отдел не пошлет корреспондента. Все боятся по несчастью с французской командой. И если мы первые это осветим…

– Что нужно?

– Фиксер. Чтобы хоть фотограф туда провез. Ты была там в феврале, я подумала, может, у тебя есть кто-то.

– О, да, есть один знакомый Павел. Он надежный человек, хоть и не очень говорит по-английски.

- Спасибо. Я понимаю, что это не официально, но…

– Перестань. Я развлекаю рекламодателей, пока в Украине гибнут люди. Мы это сделаем.

Риз Уизерспун в 4 серии сериала "Утреннее шоу" / Скриншот

Павел в сериале предстает в образе украинца, не очень знающего английский язык, но понимающего русский.

Разговор Брэдли с Павлом:

– Павел, это Брэдли Джексон. Да, с UBA. Со мной моя коллега Мия Джордан.

– Хотите вернуться в Украину?

– Извини. Там кто-то говорит по-английски?

- Извините я не понимаю.

Поэтому в разговоре с мужем Миа использует русский язык, и вместе они договариваются о съемке в Мариуполе. Кроме этого, Павел пытается добиться более высокой оплаты за свои услуги. Вместо предложенных 2 тысяч долларов, он требует 2,5 тысячи долларов.

Разговор Мои с Павлом:

– Говорите по-русски.

– Да.

– Нам нужно послать фотографа в Мариуполь. У вас есть транспорт? Можете помочь?

– Сколько?

– 2 тысячи долларов.

– 2,5 тысячи долларов.

– Хорошо. Перезвоним.

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Позже в сериале показывают фотографа Андре, находящегося в Мариуполе. Он говорит, что раненых везут в больницу в Донецке, а также, что россияне не только обстреливают город, но и убивают гражданских на улицах.

Разговор Мии и Алекса:

– Куда эвакуируют раненых?

– В госпиталь в Донецке. Россияне снова обстреливают город. Придется сидеть на месте.

– Как ты там?

– Здесь все очень плохо.

– Я под землей жив-здоров. Надеюсь, ты получишь снимки. Миа, россияне не только бомбят. Гражданских расстреливают на улицах.

– О Господи. Я поняла. Если ты не прочь, я пущу эти фото в эфир сегодня.

– Не делай ничего, пока я не выберусь.

К слову, Украинский Оскаровский комитет 18 сентября объявил, что фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" будет представлять Украину среди претендентов на премию Оскар-2024 в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Мощная документальная картина показывает работу международных журналистов из команды Associated Press в окруженном Мариуполе.