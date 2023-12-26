Сказочный мир кино: 3 фантастических фильма, которые понравятся всей семье

Когда речь идет о таких увлекательных и ярких экранизациях, просто невозможно пройти мимо! Эти фильмы-сказки идеально подойдут для семейного вечера во время праздников и обогатят вашу праздничную атмосферу.

Выбирайте ленту для просмотра на сайте 24 Канала и дополняйте семейный вечер просмотром невероятной сказки, понравившейся всей семье.

Рекомендуем Зимняя доза адреналина: 4 фильма о лыжном спорте

"Колдунья"

Рейтинг IMDb: 7.2

Год: 2014

Страна: США, Индия, Канада, Италия, Великобритания, Замбия.

Молодая колдунья Малефисента проводила всю свою жизнь в изолированном лесу, окруженном сказочными существами. Однако однажды все изменилось. В ее мир ворвались люди, принесшие с собой разрушение и хаос. Малефисент пришлось встать на защиту своих подданных, вызвав на помощь мощные темные силы.

В страстной борьбе Малефисента наложила ужасное заклятие на новорожденную дочь короля, очаровательную Аврору. Однако, наблюдая за ростом маленькой принцессы, Малефисента начинает сомневаться в правильности своих действий, поскольку, возможно, именно Аврора способна принести новую жизнь в волшебное лесное царство.

"Колдунья": смотрите онлайн трейлер фильма

"Белоснежка и охотник"

Рейтинг IMDb: 6.1

Год: 2012

Страна: США, Великобритания

Лишь детали этой истории напоминают давно известную сказку. На самом деле, это эпическое противостояние между королевой и Белоснежкой перерастет в войну, которая навсегда изменит королевство. В битвах сойдутся магия и чувства, измена и преданность, эгоизм и самопожертвование, холодная красота и страстная любовь.

Право быть королевой принадлежит одной из рождений, другая не остановится ни перед чем, чтобы не потерять власть. Однако на престол взойдет только одна.

"Белоснежка и охотник": смотрите онлайн трейлер фильма

"Красавица и Чудовище"

Рейтинг IMDb: 7.1

Год: 2017

Страна: США, Южная Корея, Дания, Канада, Великобритания

Белль и ее отец Морис счастливо проживают в деревне. Однако однажды папа теряется на пути к ярмарке и попадает в величественный замок, которым владеет Чудовище. Когда-то Чудовище было принцем Адамом, но Волшебница прокляла его и заставила превратиться в то, что он сейчас.

Адам был ужасно эгоистичен, самовлюблен и груб. Теперь его судьба – быть Чудовищем, а его слуги стали предметами до тех пор, пока Адам не станет более ласковым и не претерпевает взаимной любви. Может быть, его спасет Белль?

"Красавица и Чудовище": смотрите онлайн трейлер фильма