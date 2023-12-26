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"Чаклунка"

Рейтинг IMDb: 7.2

Рік: 2014

Країна: США, Індія, Канада, Італія, Велика Британія, Замбія

Молода чаклунка Малефісента проводила усе своє життя в ізольованому лісі, оточеному казковими істотами. Однак одного разу все змінилося. В її світ вдерлися люди, які принесли з собою руйнування і хаос. Малефісенті довелося встати на захист своїх підданих, викликавши на допомогу могутні темні сили.

У жагучій боротьбі Малефісента наклала жахливе закляття на новонароджену дочку короля, чарівну Аврору. Проте, спостерігаючи за зростанням маленької принцеси, Малефісента починає сумніватися у правильності своїх дій, оскільки, можливо, саме Аврора здатна принести нове життя в чарівне лісове царство.

"Чаклунка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Білосніжка та мисливець"

Рейтинг IMDb: 6.1

Рік: 2012

Країна: США, Велика Британія

Лише деталі цієї історії нагадують давно відому казку. Насправді це епічне протистояння між королевою та Білосніжкою переросте у війну, яка назавжди змінить королівство. У битвах зійдуться магія і почуття, зрада і відданість, егоїзм та самопожертва, холодна краса і палка любов.

Право бути королевою належить одній з народження, інша не зупиниться ні перед чим, щоб не втратити владу. Проте на престол зійде лише одна.

"Білосніжка та мисливець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Красуня і Чудовисько"

Рейтинг IMDb: 7.1

Рік: 2017

Країна: США, Південна Корея, Данія, Канада, Велика Британія

Белль і її батько Моріс щасливо проживають у селі. Проте одного разу тато губиться на шляху до ярмарку і потрапляє у величний замок, яким володіє Чудовисько. Колись Чудовисько було принцом Адамом, але Чарівниця прокляла його та змусила перетворитися в те, що він є зараз.

Адам був жахливо егоїстичним, самозакоханим і грубим. Тепер його доля – бути Чудовиськом, а його слуги стали предметами до того часу, поки Адам не стане ласкавішим і не зазнає взаємної любові. Можливо, його врятує Белль?

"Красуня і Чудовисько": дивіться онлайн трейлер фільму