Не новинки Netflix, но настоящие находки: 3 мини-сериала, которые легко пропустить

Иногда лучший способ отдохнуть – выключить телефон, забыть о рабочих сообщениях и посмотреть что-нибудь настолько необычное, чтобы собственные проблемы временно утратили актуальность. Для этого даже не обязательно начинать смотреть сериал из десяти сезонов, который, скорее всего, закончится раньше, чем вы его досмотрите.

24 Канал собрал сериалы на вечер, которые захватывают с первых эпизодов. Здесь есть эксперименты над человеческим сознанием, путешествия в прошлое и загадочный гостиничный номер. В общем, идеальный набор для тех, кому обычной реальности уже вполне достаточно.

"Маньяк", 2018

Жанр: фантастика, психологическая драма, черная комедия

IMDb: 7,6

Количество серий: 10



Энни и Оуэн – двое незнакомцев, у которых достаточно психологических проблем, чтобы заинтересовать целый консилиум врачей. Они соглашаются принять участие в испытании экспериментальных препаратов, которые якобы способны вылечить любые душевные травмы. Конечно, все идет не по плану. Вместо ожидаемого исцеления герои оказываются в причудливых мирах, проживают чужие жизни и постепенно теряют понимание того, где заканчивается реальность.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет 84% положительных рецензий. Обозреватели особенно отмечают актерскую игру Эммы Стоун и Джоны Хилла, необычный визуальный стиль и смелое сочетание жанров.



"Маньяк": смотреть трейлер

"11.22.63", 2016

Жанр: фантастика, триллер, историческая драма

IMDb: 8,0

Количество серий: 8

Учитель Джейк Эппинг случайно узнает о портале, позволяющем попасть в 1960 год. Его задача – предотвратить убийство президента Джона Кеннеди. Однако вместо быстрого путешествия во времени мужчину ждут опасная миссия, романтические приключения и целый ряд проблем. Ведь история, как оказывается, не очень любит, когда кто-то пытается переписать ее без разрешения.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes проект получил 83% положительных отзывов. Критики похвалили атмосферу Америки 1960-х, напряженный сюжет и игру Джеймса Франко. В то же время некоторые обозреватели отмечали, что история не всегда одинаково удачно сочетает фантастику и драму.



"11.22.63": смотреть трейлер

"Потерянная комната", 2006

Жанр: мистика, фантастика, детектив, триллер

IMDb: 8,1

Количество серий: 6

Детектив Джо Миллер получает загадочный ключ, который позволяет попасть в комнату, существующую вне привычных законов пространства и времени. Вскоре его маленькая дочь бесследно исчезает внутри этого помещения. Пытаясь вернуть ребенка, мужчина узнает о существовании других предметов со сверхъестественными свойствами. Каждый из них может изменять реальность, а вокруг загадочных вещей уже давно идет опасная борьба.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes мини-сериал имеет 77% положительных рецензий. Обозреватели отмечают оригинальную концепцию и захватывающую мистическую атмосферу.



"Потерянная комната": смотреть трейлер

А вот эти сериалы захватят вас с первых минут.