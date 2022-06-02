Ужас и провокация, – Лия Ахеджакова рассказала, действительно ли у нее брызгали перечным баллончиком

Российская актриса театра и кино, с первого дня войны поддерживающая Украину и осуждающая действия Путина, опровергла информацию о нападении с перечным баллончиком. По ее словам, ее просто обманули, как и многих других читающих новости.

По предварительной информации, на Лию Ахеджакову в Москве распылили перечный баллончик. Это произошло на спектакле "Игра в Джин" в театре "Современник". Тогда актриса написала в инстаграме, что так поступил неадекват, вероятно, из-за ее позиции относительно войны в Украине.

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Новость о нападении с перечным баллончиком на Лию Ахеджакову – фейк

Лия Ахеджакова еще раз прокомментировала ситуацию, произошедшую вчера в московском театре.

Меня снова обманули, как и многих других читающих новости. Я действительно не видела, что кто-то распыляет, но СМИ и Рен ТВ раздули так убедительно... мои знакомые и находившиеся там коллеги сказали, что брызнули у меня. А как оказалось, это через какие-то каналы, распространяющие ложную информацию,

– написала она в сети.

Она продолжила: "В результате, никто у меня ничего не распылял, это просто фейк какой-нибудь!". А находившийся в фойе мужчина, по ее словам, просто случайно нажал на баллончик. "И такую "инфобомбу" взорвали. Ужас! Провокация!", – подытожила Ахеджакова.



Лия Ахеджакова опровергла новость о нападении с перечным баллончиком / Фото из инстаграма актрисы

Реакция сети

Подписчики в инстаграме волновались за актрису и обрадовались, когда поняли, что с ней все хорошо. В сети также поблагодарили за поддержку Украины в войне с Россией.

"Берегите себя! Спасибо Вам за поддержку украинцев, Вы – самая лучшая, но вы живете среди пауков... берегите себя";

"Лия, вы смелая женщина, очень переживаю за вас, потому берегите себя";

"Вы большой человек с большим сердцем! В стране, в которой вы живете, нет справедливости, к сожалению. Закончится война – переезжайте в Украину. Там таких людей, как вы, очень любят!";

"Человек честно признался в своей ошибке. Благородно!";

"После войны мы Вас заберем в Украину. Вас у нас очень любят и уважают";

"Слава Богу, что все обошлось! Будьте, пожалуйста, здоровы! Вы – очень хороший и бесстрашный человек! Привет из Днепра!".

Напомним, ранее Лия Ахеджакова сказала, что отношения между украинцами и россиянами уже никогда не будут такими, как были раньше, а если что-то и изменится, то произойдет это очень нескоро – через десятки или даже сотни лет.