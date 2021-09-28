Ужасное преобразование: видео "Веном 2: Карнаж" демонстрирует трансформацию главного злодея

Sony Pictures опубликовала свежий отрывок из будущего сиквела "Венома". В нем герой Вуди Харрельсон превращается из серийного убийцы Клитуса Кэссиди в симбиота Карнажа, главного антагониста картины.

Коротко о фильме "Веном 2: Карнаж"

По сюжету, Эдди Брок/Веном (Том Харди) вынужден противостоять Карнажу (Вуди Харрельсон) после его трансформации и побега из тюрьмы и спасать человечество. Продолжение фильма сосредоточится на противостоянии Венома с Клитусом Кэссиди.

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В фильме также снимались:

Мишель Уильямс;

Стивен Грэм;

Наоми Харрис.

Режиссером ленты выступил Энди Серкис, а над сценарием работали Том Харди и Келли Марсел.

Авторы фильма отметили, что Карнаж будет столь же смертоносным, как и в комиксах, несмотря на возрастной рейтинг PG-13 ("16+"). Это подтверждает ролик, который вы можете увидеть ниже.

Трансформация Клитуса в Карнажа: смотрите видео онлайн

Видео персонажа "Визг"

Также Sony показала еще одно промо-видео посвященное воровке "Визг". На момент начала фильма она провела 25 лет в заточении в психиатрическом исправительном учреждении "Рейвенкрофт" (аналог знаменитой DC-шной "Клиники Аркхем" от Marvel).

У пациентки есть сверхспособность – преобразовывать звук в мощную ударную волну и, судя по видео, она сошлась с Карнажем, чтобы вместе противостоять против Эдди Брока и его инопланетного симбиота.

"Она очень опасна" – смотрите видео воровки "Визг"

Премьера ленты в Украине состоитсяв формате 3D и IMAX 3D. Сначала выход фильма планировался 1 октября 2020 года, однако был перенесен в результате пандемии коронавирусной болезни.