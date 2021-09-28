Коротко про фільм "Веном 2: Карнаж"
За сюжетом, Едді Брок/Веном (Том Гарді) змушений протистояти Карнажу (Вуді Гаррельсон) після його трансформації й втечі з в'язниці та рятувати людство. Продовження фільму зосередиться на протистоянні Венома з Клітусом Кессіді.
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У фільмі також знімалися:
- Мішель Вільямс;
- Стівен Грем;
- та Наомі Гарріс.
Режисером стрічки виступив Енді Серкіс, а над сценарієм працювали Том Гарді та Келлі Марсел.
Автори фільму відзначили, що Карнаж буде настільки ж смертоносним, як і у коміксах, попри віковий рейтинг PG-13 ("16+"). Це підтверджує ролик, який ви можете побачити нижче.
Трансформація Клітуса в Карнажа: дивіться відео онлайн
Відео персонажа "Верес"
Також Sony показала ще одне промо-відео присвячене злодійці "Вереск". На момент початку фільму вона провела 25 років в ув'язненні у психіатричному виправному закладі "Рейвенкрофт" (аналог знаменитої DC-шної "Клініки Аркхем" від Marvel).
Пацієнтка має надздібності перетворювати звук в потужну ударну хвилю і, судячи з відео, зійшлася з Карнажем, щоб разом протистояти проти Едді Брока та його інопланетного симбіота.
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