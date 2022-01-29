Узнать все сквозь призму кино: 3 фильма ко Дню памяти героев Крут

Более века назад, 29 января 1918, украинцы сдержали наступление врага на Киев, проявив жертвенность и героизм. В День памяти героям Крут мы составили киноподборку, чтобы каждый смог узнать все об этой отважной и печальной странице украинской истории.

Чтобы еще лучше понять события 29 января 1918 года, предлагаем вам просмотреть предложенные ниже фильмы, которые перенесут вас в это сложное время и покажут самые драматические события прошлого нашей страны. А также откроют неизвестные факты о славных украинцах, которые изменили историю страны.

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29 января 1918 – бой под Крутами:

Бой под Крутами в кинематографе

"Украина: забытая история. Круты: молодая кровь"

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"Украина: забытая история" – это документальный сериал об истории Украины, ведущим этого сериала был Андрей Романиди, а сценаристом проекта – Ирина Чмола. Сериал состоит из 15 серий, где каждая рассказывает о самых громких событиях украинской истории с помощью мастерской реконструкции и интересных комментариев известных украинских политологов, историков, культурологов, журналистов и многих других экспертов. Этот проект выпускал телеканал "Мега" на протяжении 2012-2013 годов. Первая серия сериала посвящена битве под Крутами.

Круты: молодая кровь: смотреть онлайн

"Герои Украины. Круты. Первая Независимость"

Такое историческое событие, как бой под Крутами, породило немало мифов, легенд, домыслов разнообразного толка, и поэтому настоящие исторические факты боя начали забываться. Какими же были события на самом деле? Об этом расскажут историки в фильме "Герои Украины. Круты. Первая Независимость". Эта кинолента была создана к 96-й годовщине героического боя на станции Круты. В съемках фильма приняли участие Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского, а также к съемкам приобщились народные артисты Украины Наталья Сумская, Нина Матвиенко, Василий Баша. Документальный фильм увидел свет в 2014 году.

Герои Украины. Круты. Первая Независимость: смотреть онлайн

Важно День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников

"Круты 1918"

Этот украинский исторический фильм-экшн вышел в прокат в 2019 году. Режиссером фильма является Алексей Шапарев. Этот фильм получил неоднозначные отзывы: для кого-то фильм стал вершиной украинского кинематографа, а кто-то совсем не оценил увиденного. Для лучшего понимания этой кинокартины необходимо исследовать сперва историческую составляющую. Это поможет полноценно вообразить тогдашние события 1918 года.

"Круты 1918": смотреть онлайн трейлер.

Автор: Ирина Криксон