Аби ще краще зрозуміти події 29 січня 1918 року, пропонуємо вам переглянути запропоновані нижче фільми, які перенесуть вас у той складний час та покажуть найдраматичніші події минулого нашої країни. А також відкриють досі невідомі факти про славетних українців, які змінили історію країни.

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29 січня 1918 – бій під Крутами:

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Бій під Крутами у кінематографі

"Україна: забута історія. Крути: молода кров"

"Україна: забута історія" – це документальний серіал про історію України, ведучим цього серіалу був Андрій Романіді, а сценаристом проєкту – Ірина Чмола. Серіал складається з 15 серій, де кожна розповідає про найгучніші події української історії за допомогою майстерної реконструкції та цікавих коментарів відомих українських політологів, істориків, культурологів, журналістів і багатьох інших експертів. Цей проєкт випускав телеканал "Мега" впродовж 2012 – 2013 років. Перша серія серіалу присвячена битві під Крутами.

Крути: молода кров: дивитися онлайн

"Герої України. Крути. Перша Незалежність"

Така історична подія, як бій під Крутами, породила чимало міфів, легенд, домислів різноманітного спрямування, і через це справжні історичні факти бою почали забуватись. То ж якими були події насправді? Про це розкажуть історики у фільмі "Герої України. Крути. Перша Незалежність". Цю кінострічку було створено до 96-ї річниці героїчного бою на станції Крути. У зйомках кінострічки взяли участь Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського, а також до зйомок долучились народні артисти України Наталія Сумська, Ніна Матвієнко, Василь Баша. Документальний фільм побачив світ у 2014 році.

Герої України. Крути. Перша Незалежність: дивитися онлайн

Важливо День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників

"Крути 1918"

Цей український історичний фільм-екшн вийшов у прокат у 2019 році. Режисером стрічки є Олексій Шапарєв. Цей фільм отримав неоднозначні відгуки: для когось стрічка стала вершиною українського кінематографа, а хтось зовсім не оцінив побаченого. Для кращого розуміння цієї кінокартини необхідно дослідити спершу історичну складову. Це допоможе повноцінно уявити тодішні події 1918 року.

"Крути 1918": дивитися онлайн трейлер

Автор: Ірина Кріксон