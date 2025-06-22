Летом стартует прокат фильма "Куба и Аляска", получившего признание на Западе

В августе во всеукраинский прокат выйдет документальный фильм о парамедиках "Кубу" и "Аляску". Лента режиссера Егора Трояновского рассказывает о двух военнослужащих и подругах и имеет целью осветить роль женщин в обороне Украины.

Продюсер Ольга Брегман в эфире 24 Канала рассказала, что идея создания этого фильма возникла, когда они с коллегами находились на востоке Украины весной 2022 года. Тогда они работали над материалами для международных СМИ и познакомились с девушками фактически на месте событий.

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Никто не рождается для войны

Когда познакомились с этими парамедиками, которые добровольно решили идти защищать Украину – "Кубой" и "Аляской", – сразу стало понятно, что это будет что-то важное. Так и начали снимать, не зная, чем все закончится и как будет развиваться история. Жизнь действительно сильно изменила первоначальный замысел.

Это история о том, как воюют, как защищают. Наши военные – обычные люди. Например, "Куба" до войны была дизайнером, "Аляска" работала в СМИ и была детским врачом. Мы хотим показать всем – и миру, и украинцам – что никто не рождается для войны,

– сказала Ольга Брегман.

Она добавила, что лента получила мощный отклик за рубежом. Трейлер также собрал много положительных отзывов еще до официального анонса.

Съемки проходили на Востоке

Фильм снимался в зоне боевых действий – это было очень опасно. Поэтому с самого начала режиссеры с девушками договорились: съемки не должны подвергать риску ни съемочную группу, ни героинь. В моменты, когда было слишком опасно, девушки самостоятельно снимали себя. Они не хотели, чтобы кто-то находился рядом и отвлекал их во время выполнения заданий.

Поэтому в ленте сочетаются кадры, снятые съемочной группой, и фрагменты, которые героини фиксировали самостоятельно. Это создает эффект глубокого присутствия, искренности и реального взгляда изнутри.

Премьера состоялась Британии

В Великобритании фильм собрал аншлаги на обоих показах в Шеффилде. Аудитория тепло приняла и саму ленту, и героинь, которые после просмотра общались со зрителями. Фильмы о людях и для людей всегда имеют мощный эмоциональный эффект.

"Именно так произошло и с нашей лентой. Все отзывы были положительными. Люди подходили к "Кубе" и "Аляске" и говорили, что это – лучший фильм фестиваля", – отметила Ольга Брегман.

С 14 августа фильм выйдет в прокат по всей Украине. Впоследствии фильм также планируется к показу на телевидении и стриминговых платформах. Вмістах, где будет возможность встретиться с "Кубой" и "Аляской" лично.

К слову, Куба и Аляска – лучшие подруги, парамедикини, которые защищают Украину, спасая жизни на передовой. Вместе они преодолевают вызовы войны с отвагой, юмором и дружбой, одновременно переживая типичные для всех военных истории. Чем дольше они на фронте, тем больше отдаляются от друзей, семьи и своей мирной жизни.

Это история о том, как война меняет, но не уничтожает. Даже в самые темные моменты можно сохранить внутренний свет. Режиссером ленты стал Егор Трояновский, который сейчас сам служит в Силах специальных операций.

Он рассказывает, что съемки происходили сериями во время выездов с героинями в 2022 – 2024 годах на востоке Украины. Мировая премьера фильма состоялась в июне на престижном фестивале документального кино Sheffield DocFest в Великобритании, где лента вошла в международную конкурсную программу.