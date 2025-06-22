Продюсерка Ольга Брегман в ефірі 24 Каналу розповіла, що ідея створення цього фільму виникла, коли вони з колегами перебували на сході України навесні 2022 року. Тоді вони працювали над матеріалами для міжнародних ЗМІ та познайомилися з дівчатами фактично на місці подій.

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Ніхто не народжується для війни

Коли познайомились із цими парамедикинями, які добровільно вирішили йти захищати Україну – "Кубою" й "Аляскою", – одразу стало зрозуміло, що це буде щось важливе. Так і почали знімати, не знаючи, чим усе закінчиться і як розвиватиметься історія. Життя дійсно сильно змінило початковий задум.

Це історія про те, як воюють, як захищають. Наші військові – звичайні люди. Наприклад, "Куба" до війни була дизайнеркою, "Аляска" працювала в ЗМІ й була дитячою лікаркою. Ми хочемо показати всім – і світові, і українцям – що ніхто не народжується для війни,

– сказала Ольга Брегман.

Вона додала, що стрічка отримала потужний відгук за кордоном. Трейлер також зібрав багато позитивних відгуків ще до офіційного анонсу.

Зйомки відбувались на Сході

Фільм знімався у зоні бойових дій – це було дуже небезпечно. Тож із самого початку режисери з дівчатами домовилися: знімання не повинне наражати на ризик ані знімальну групу, ані героїнь. У моменти, коли було надто небезпечно, дівчата самостійно знімали себе. Вони не хотіли, щоб хтось перебував поруч і відволікав їх під час виконання завдань.

Тому у стрічці поєднуються кадри, зняті знімальною групою, і фрагменти, які героїні фіксували самостійно. Це створює ефект глибокої присутності, щирості й реального погляду зсередини.

Прем'єра відбулась Британії

У Великій Британії фільм зібрав аншлаги на обох показах у Шеффілді. Аудиторія тепло прийняла і саму стрічку, і героїнь, які після перегляду спілкувалися з глядачами. Фільми про людей і для людей завжди мають потужний емоційний ефект.

"Саме так сталося і з нашою стрічкою. Усі відгуки були позитивними. Люди підходили до "Куби" й "Аляски" й говорили, що це – найкращий фільм фестивалю", – зазначила Ольга Брегман.

З 14 серпня фільм вийде в прокат по всій Україні. Згодом фільм також планується до показу на телебаченні та стримінгових платформах. Вмістах, де буде можливість зустрітися з "Кубою" та "Аляскою" особисто.

До слова, Куба й Аляска – найкращі подруги, парамедикині, які боронять Україну, рятуючи життя на передовій. Разом вони долають виклики війни з відвагою, гумором і дружбою, водночас переживаючи типові для всіх військових історії. Чим довше вони на фронті, тим більше віддаляються від друзів, родини та свого мирного життя.

Це історія про те, як війна змінює, але не знищує. Навіть у найтемніші моменти можна зберегти внутрішнє світло. Режисером стрічки став Єгор Трояновський, який нині сам служить у Силах спеціальних операцій.

Він розповідає, що зйомки відбувалися серіями під час виїздів з героїнями у 2022 – 2024 роках на сході України. Світова прем'єра фільму відбулася в червні на престижному фестивалі документального кіно Sheffield DocFest у Великій Британії, де стрічка увійшла до міжнародної конкурсної програми.