Його впізнають за харизматичними ролями у драматичних серіалах, фільмах і театральних виставах. Про те, де зараз актор і чим займається – пише Кіно 24.

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Де зараз Марк Дробот

Нещодавно він став частиною трупи Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, де виконує головну роль композитора Володимира Івасюка у музично-драматичній виставі "Червона рута". Цей мюзикл розкриває різні етапи життя артиста, і Дробот особливо глибоко відчуває свого героя. Актор зізнався, що перші пісні Івасюка почув ще в дитинстві від батька. Ба більше, Дробот особисто попросився на цю роль, попри наміри зосередитися на кіно, і тепер із неймовірною енергією відтворює образ музичного генія на сцені перед публікою.

Водночас на екрані зірку можна побачити в гостросюжетній мелодрамі "Кришталеві джерела", де він зіграв Кирила Дорошенка. Крім цього, Марк знявся в популярному серіалі "Впізнай мене", який швидко здобув симпатії українських глядачів за свою емоційність і насичені сюжетні лінії.

Поза сценою та камерою Дробот веде досить приватне життя. Річ у тім, що він уникає появи у соціальних мереж і рідко дає інтерв'ю.

На жаль, медійність і хороший артист – це дві різні речі. Я хотів би бути хорошим артистом. Принаймні, я всіляко прагну, щоб ніякої медійності не було,

– ділився актор раніше.

Втім, влітку 2024 року стало відомо про поповнення в родині Дробота. Кохана Марка, Марина Бондарчук, народила первістка акторові. Пара тепер виховує дівчинку, якій дали незвичне ім'я – Златомира.

Нині Марк Дробот продовжує творити історію сучасного українського театру та кіно. У час, коли культура особливо потребує голосів, здатних зворушити серце, актор продовжує надихати багатьох історіями героїв, яких втілює на сцені та екрані.