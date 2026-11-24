На территории роскошного поместья Уилла Смита в Калифорнии вспыхнул пожар, из-за которого посреди ночи пришлось вызывать спасателей. И хотя стоимость недвижимости оценивается в десятки миллионов долларов, от неприятностей такая цена, как оказалось, не защищает.

Как сообщает Page Six, инцидент произошел в ночь на 23 ноября 2026 года в поместье 58-летнего актера в Калабасасе, штат Калифорния. На территории поместья стоимостью около 42 миллионов долларов загорелось хозяйственное здание. К счастью, обошлось без пострадавших.

Что известно о пожаре в поместье Уилла Смита

Около полуночи в службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории владений актера. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил хозяйственное здание размером примерно 6 на 12 метров.

Дом Уилла Смита / Фото BACKGRID



Пожарным удалось потушить пламя менее чем за час. Огонь не распространился на жилой дом, соседние постройки или окружающую растительность.

Представители полиции подтвердили, что никто не пострадал, а возгорание, по предварительным данным, было случайным.

Роскошный особняк Смита уже пережил пожар

Интересно, что это далеко не первый случай, когда недвижимости голливудского актера угрожал огонь.

В 2021 году в доме Смита уже возникал пожар. Тогда возгорание произошло в подвале, а во время тушения огня пострадал один из спасателей. Сами члены семьи не пострадали.

Дом Смита / Фото BACKGRID

Еще раньше, в 2018 году, масштабные лесные пожары в Калифорнии приблизились к поместью знаменитости. Тогда Смит даже записал видео для поклонников, в котором признался, что ситуация его сильно напугала.

К слову, участок для будущего дома актер приобрел еще в 2003 году, а строительство завершил в 2010-м.

Поместье имеет шесть спален, 13 ванных комнат и расположено на огромной территории. В 2011 году супруги выставили недвижимость на продажу за 42 миллиона долларов, но в итоге решили оставить ее себе.

Также дом Николаса Кейджа пострадал, правда, по другой причине.