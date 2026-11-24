Як повідомляє Page Six, інцидент стався в ніч на 23 листопада 2026 року в маєтку 58-річного актора в Калабасасі, штат Каліфорнія. На території нерухомості вартістю близько 42 мільйонів доларів спалахнула господарська будівля. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Adv

популярні відео

Що відомо про пожежу в маєтку Вілла Сміта

Близько опівночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території володінь актора. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь уже охопив господарську споруду розміром приблизно 6 на 12 метрів.

Дім Вілла Сміта / Фото BACKGRID



Пожежникам вдалося загасити полум'я менш ніж за годину. Вогонь не поширився на житловий будинок, сусідні споруди чи навколишню рослинність.

Представники поліції підтвердили, що ніхто не постраждав, а займання, за попередніми даними, було випадковим.

Розкішний особняк Сміта вже переживав пожежу

Цікаво, що це далеко не перший випадок, коли нерухомості голлівудського актора загрожував вогонь.

Реклама

У 2021 році в будинку Сміта вже виникала пожежа. Тоді займання сталося в підвалі, а під час ліквідації вогню постраждав один із рятувальників. Самі члени родини не зазнали ушкоджень.

Дім Вілла Сміта / Фото BACKGRID

Ще раніше, у 2018 році, масштабні лісові пожежі в Каліфорнії наблизилися до маєтку знаменитості. Тоді Сміт навіть записав відео для шанувальників, у якому зізнався, що ситуація його неабияк налякала.

До слова, землю для майбутнього будинку актор придбав ще у 2003 році, а будівництво завершив у 2010-му.

Маєток має шість спалень, 13 ванних кімнат і розташований на величезній території. У 2011 році подружжя виставляло нерухомість на продаж за 42 мільйони доларів, але зрештою вирішило залишити її собі.

Також дім Ніколаса Кейджа постраждав, щоправда, з іншої причини.