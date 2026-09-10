Як повідомляє pagesix, саме в такій ситуації опинився Ніколас Кейдж: біля його пляжного маєтку утворилася величезна яма, яка буквально поглинула частину під'їзної дороги.



Дім Ніколаса Кейджа / Фото X17online.com



На фотографіях видно, що асфальт і бетон просто обвалилися вниз. Разом із ними в провалля полетіли частини паркану, будівельні матеріали та навіть переносний туалет.

Діра перед будинком виявилася чималою – приблизно 30 на 30 футів, тобто близько 9 на 9 метрів. Попередньо причиною називають прибережну ерозію.



Дім Ніколаса Кейджа / Фото X17online.com



Ситуацію виявили пожежники, які приїхали до будинку після повідомлення про можливий прорив газової магістралі. На місці також працювали газовики та інші служби. На щастя, ніхто не постраждав, а евакуацію мешканців не оголошували.

Сам будинок Кейдж придбав у 2024 році за $10,5 мільйона. Це просторий маєток площею близько 4 тисяч квадратних футів із видом на океан та приватною терасою на даху.

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Дім Ніколаса Кейджа / Фото X17online.com



Проблеми виникли після сильних дощів у районі Лос-Анджелеса та високих хвиль на узбережжі Південної Каліфорнії після розвитку урагану Марі. Частина дороги та під'їзду просто зникла, залишивши після себе вражаюче провалля.

При цьому, схоже, самого Кейджа в будинку на момент інциденту не було. Маєток, за даними видання, перебував на ремонті.

Нагадаємо, Ніколас Кейдж готовий повернутись до зйомок продовження фільму "Скарб нації".