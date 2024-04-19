В материале увидите совместный снимок украинцев, которым Святослав поделился в своих соцсетях. А также узнаете, как прошла их встреча.

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Святослав Вакарчук и Мстислав Чернов неожиданно встретились за границей

Вакарчук рассказал, что случайно встретился с известным украинским режиссером возле отеля в Брюсселе, где находился сам. Он также опубликовал фотографию с этой встречи.

Брюссель. Утром выхожу из отеля бегать и слышу: Святослав, привет! Случайно встретились с Мстиславом Черновым. Я приехал на наше выступление #HelpForUkrainetour Океана Эльзы, он – на презентацию своего знаменитого фильма "20 дней в Мариуполе". После концерта проговорили допоздна. Это хорошо, что голоса Украины звучат все мощнее,

– поделился музыкант.

Мстислав Чернов прокомментировал публикацию Святослава, где Вакарчук написал об их теплой встрече за рубежом.

"Обнимаю, друг. Рад тебя видеть. И спасибо за все, что ты делаешь для нашей страны", – написал режиссер "20 дней в Мариуполе.

Как отреагировали поклонники в комментариях

Подписчики певца также изрядно обрадовались, увидев украинцев вместе. Вот, что они писали в комментариях:

"Достойные сыны своей страны!"

"Слава двум Славам!"

"Наши светлые сердца, наши мощные рупоры правды!"

"Рада, что талантливые украинцы нуждаются в компании друг друга."



Комментарии под публикацией / Скриншот

"Фотография настолько энергетическая, что от нее можно заряжать мобильные телефоны и павербанки. Красивые люди, во всех смыслах."

"Большое уважение к обоим!"

Украинцы благодарны мужчинам за сознательную позицию и крик о правде на весь мир.