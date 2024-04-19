У матеріалі побачите спільний знімок українців, яким Святослав поділився у своїх соцмережах. А також дізнаєтесь, як пройшла їхня зустріч.

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Святослав Вакарчук та Мстислав Чернов несподівано зустрілись за кордоном

Вакарчук розповів, що випадково зустрівся з відомим українським режисером біля готелю у Брюсселі, де перебував сам. Він також опублікував фотографію з цієї зустрічі.

Брюссель. Зранку виходжу з готелю бігати й чую: Святославе, привіт! Випадково зустрілись з Мстиславом Черновим. Я приїхав на наш виступ #HelpForUkrainetour Океану Ельзи, він – на презентацію свого знаменитого фільму "20 днів у Маріуполі". Після концерту проговорили допізна. Це добре, що голоси України звучать все потужніше,

– поділився музикант.

Мстислав Чернов прокоментував публікацію Святослава, де Вакарчук написав про їхню теплу зустріч за кордоном.

"Обіймаю, друже. Радий тебе бачити. І дякую за все, що ти робиш для нашої країни", – написав режисер "20 днів у Маріуполі.

Як відреагували прихильники в коментарях

Підписники співака також неабияк зраділи, побачивши українців разом. Ось, що вони писали в коментарях:

"Достойні сини своєї країни!"

"Слава двом Славам!"

"Наші світлі серця, наші потужні рупори правди!"

"Рада, що талановиті українці потребують компанії один одного."



Коментарі під публікацією / Скриншот

"Світлина настільки енергетична, що від неї можна заряджати мобільні телефони й павербанки. Красиві люди, у всіх сенсах."

"Велика повага до обох!"

Українці вдячні чоловікам за свідому позицію та крик про правду на увесь світ.