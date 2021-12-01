Звезда лент "Сокровище нации" и "Призрачный гонщик" Николас Кейдж исполнит роль легендарного вампира Дракулы в новом фильме киностудии Universal Pictures "Ренфилд".

Над кинолентой "Ренфилд" работает талантливый американский режиссер Крис МакКей, в творческом активе которого такие известные работы: "Война будущего", "Лего Фильм: Бэтмен", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" и другие.

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К слову, все детали будущего фильма держатся под строгим секретом и никакие подробности ленты "Ренфилд" не разглашаются. Однако, известно, что роль центрального персонажа картины исполнит британский актер Николас Холт, который ранее играл в фильмах "Тепло наших тел", "Безумный Макс: Дорога ярости" и "Мой мальчик".

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.



Николас Кейдж сыграет в фильме ужасов / Фото Getty Images

Интересно, что лента с "вампирскими" мотивами является не первой для Кейджа. В 1988 году артист снялся в фильме "Поцелуй вампира", где исполнил роль сумасшедшего литературного агента, который возомнил себя новообращенным вампиром.