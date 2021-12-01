За девять дней до премьеры стриминговый сервис презентовал новый трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе", где на экраны к своим поклонникам вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Также из "старых" героев мы увидим Криса Нота и покойного Уилли Гарсона, который еще успел принять участие в съемках ленты.

Обратите внимание Кэрри записывает подкаст, Миранда продолжает карьеру юристки: вышел новый тизер "Секса в большом городе"

В полном полутораминутном трейлере мы видим как фрагменты из первого тизера, так и новые кадры.

Чем дольше я живу, тем больше я убеждаюсь: если у вас есть хорошие друзья, все возможно,

– начинается трейлер сериала со слов Кэрри Брэдшоу.

На кадрах можно наблюдать, как главная героиня продолжает жить со своим возлюбленным Мистером Бигом в большом пентхаусе Нью-Йорка, а Шарлотта со своим мужем Гарри радуется успехам дочери. В нескольких фрагментах можно увидеть появление добродушного друга Кэрри – Стэнфорда, а также многих новых героев, которые присоединились к сериалу. К сожалению, откровенной и яркой Саманты (Ким Кэтролл) в сериале не будет, но ее заменили новым персонажем.

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Всем известные локации Нью-Йорка, очаровательный Манхэттен, уютные кофейни и роскошная гардеробная Кэрри – все это вы также увидите в сериале. Премьера "Секс в большом городе" 2021 состоится 9 декабря, и в день премьеры в эфир выйдут сразу две серии. Остальные восемь серий 10-серийного сериала будут выходить еженедельно на HBO Max.

Секс в большом городе 2021: полный трейлер сериала онлайн