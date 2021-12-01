За дев’ять днів до прем'єри стримінговий сервіс презентував новий трейлер продовження серіалу "Секс і місто", де на екрани до своїх шанувальників повернулись Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс. Також зі "старих" героїв ми побачимо Кріса Нота та покійного Віллі Гарсона, який ще встиг взяти участь у зніманнях стрічки.

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У повному півторахвилинному трейлері ми бачимо як фрагменти з першого тизеру, так і нові кадри.

Чим довше я живу, тим більше я переконуюсь, якщо ти маєш хороших друзів, все можливо,

– починається трейлер серіалу зі слів Керрі Бредшоу.

У кадрах можна спостерігати, як головна героїня продовжує жити зі своїм коханим Містером Бігом у великому пентгаусі Нью-Йорка, а Шарлотта зі своїм чоловіком Гаррі втішається успіхами доньки. У кількох фрагментах можна побачити появу добродушного друга Керрі – Стенфорда, а також багатьох нових героїв, що приєднались до серіалу. На жаль, відвертої та яскравої Саманти (Кім Кетролл) у серіалі не буде, але її замінили новим персонажем.

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Усім відомі локації Нью-Йорка, чарівний Мангеттен, затишні кав'ярні та розкішна гардеробна Керрі – все це ви також побачите у серіалі. Прем'єра "Секс і місто" 2021 відбудеться 9 грудня, і в день прем'єри в ефір вийдуть одразу дві серії. Решта вісім серій 10-серійного серіалу виходитимуть щотижня на HBO Max.

Секс і місто 2021: повний трейлер серіалу онлайн