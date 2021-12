Усі шанувальники відомого серіалу "Секс і місто" перебувають у солодкому очікуванні перед Новим роком? А все тому, що вже 9 грудня на сервісі HBO Max відбудеться прем'єра оновленого серіалу за участю трьох головних героїнь. Зараз показали у мережі повний трейлер "перезапуску" під назвою And Just Like That.