Коллеги вспоминают Кухарского, как мужественного воина, смелого человека и прекрасного актера. Смотрите в материале 24 Канала, в каких фильмах можно увидеть Василия Кухарского.

Советуем 5 фильмов с неожиданным финалом, которые вы посмотрите на одном дыхании

Фильмы, в которых снимался Василий Кухарский

"Максим Оса и золото Песиголовца"

Осенью 1636 года пятеро казаков не вернулись на Сечь с жалованьем от польского короля. Максим Оса организовывает встречу, но в назначенном месте появляется только самый молодой из отряда казак, еле живой и совсем без денег. Он показал Максиму место, где замучили его собратьев. Эти земли принадлежат господину Йожефу, который подозревает Максима в убийствах и краже золота. Для того чтобы остаться живым, Максиму Оси придется выяснить что произошло.

"Максим Оса и золото Песиголовца": смотрите онлайн трейлер фильма

"Толока"

В Екатерину влюбились трое казаков. Свой выбор девушка доверила судьбе: пообещала стать женой тому, кто вызволит из плена ее брата. Двое казаков погибли, пытаясь выполнить условия, а третьему удалось спасти брата. Но выяснилось, что названный брат Екатерины – это ее любимый… Каждое испытание, которое разрушает Катерине жизнь, уничтожает также ее дом. Но она упрямо, как и сотни поколений украинцев, снова и снова поднимает ее из руин. Возраст украинской хаты короткий – от войны до войны. Если бы не толока, не было бы где встретить любовь.

"Толока": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Отель Эдельвейс"

История о том, что любовь может резко изменить все планы. Циничный и амбициозный молодой олигарх Алекс поселяется в старой гостинице, чтобы завоевать сердце дочери владельца. Но совсем не ради любви, а ради материальных амбиций. Но сделать это оказывается не так просто, когда на пути к миллионам становится настоящая любовь.

"Отель Эдельвейс": смотрите онлайн трейлер фильма

Василий Кухарский умер

Актер вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Известно, что он проходил лечение после тяжелого ранения, которое получил во время боевых действий. Актеру потребовалось очень дорогостоящее лечение и реабилитация, поэтому режиссер Олесь Санин собирал деньги. Но, к сожалению, 7 декабря "Театр на Подоле", где играл Кухарский, написал в инстаграме:

"Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни. Дату прощания сообщим позже".