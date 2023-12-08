Впрочем, к сожалению, Поварскому не удалось выжить. Читайте, как украинские звезды, известные актеры и артисты отреагировали на ужасное известие.

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Умер украинский актер Василий Кухарский: как отреагировали украинские звезды

Украинский певец Коля Серга

Артист сегодня тоже стоит на защите Украины. Он почтил память Василия Кухарского, написав, что он был невероятным человеком.

Сегодня не стало нашего собрата, воина, члена Культурного Десанта, актера и невероятного человека, Василия Кухарского. Светлая память тебе, брат!

– написал Коля Серга в своем инстаграмме.



Коля Серга о Василии Кухарском / Фото из инстаграма певца

Святослав Вакарчук

Участник группы "Океан Эльзы" поделился своими воспоминаниями об актере, написав о том, что увлекался Василием как актером, воином и как человеком.

Прекрасный актер, отличный человек, мужественный воин. Любил его и уважал… Такая настоящая мужская энергия была в нем… Знаю, это не первая и, к сожалению, не последняя потеря этой страшной войны. Но каждая такая потеря – это чей-то папа, чей-то мужчина, чей-то сын, чей-то друг. Все они, как шрамы на нашем сердце,

– написал Вакарчук.

Актерское сообщество почтило память Василия Кухарского

Украинские актеры также не прошли мимо ужасного известия о смерти своего коллеги. Наталья Денисенко, Андрей Исаенко, Анна Саливанчук, Антонина Хижняк, Екатерина Кузнецова – все актеры вспоминают Василия Кухарского, как мужественного воина, невероятного человека и профессионала в кадре и на сцене.

Ты всегда в наших сердцах. Когда началась война, я была уверена, что ты первым пойдешь добровольцем, потому что ты был воином и в обычной жизни, и в работе. Вася – светлая память. Не верю и верить не хочу,

– написала Анна Саливанчук.

Василий Кухарский скончался 7 декабря

Актер вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Известно, что он проходил лечение после тяжелого ранения, которое получил во время боевых действий. Актеру потребовалось очень ценное лечение и реалибитация, поэтому режиссер Олесь Санин собирал деньги.

Впрочем, к сожалению, 7 декабря стало известно, что актер скончался.

Сегодня пошел на небеса мой прекрасный мужчина, настоящий воин, мужественный казак, талантливый актер, такой папа, о котором можно просто мечтать – Василий Кухарский. Милый и родной, лети высоко. И будь рядом всегда,

– написала жена актера.