Продюсер призналась, до последнего не верила, что им удастся преодолеть 15 российских блокпостов. Однако команда вовремя решилась выезжать из города, поэтому весь мир таки смог увидеть фильм "20 дней в Мариуполе".

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Продюсер "20 дней в Мариуполе" рассказала, как команда вывозила носители информации из Мариуполя

Василиса Степаненко рассказала, что женщины спрятали карточки с информацией в своей одежде и карманах, чтобы сохранить их и позже показать ужасы войны, которые происходили в Мариуполе. Зная, что на блокпостах более тщательно будут проверять именно мужчин, женщины взяли на себя ответственность и спрятали все носители данных. Даже придумали историю для захватчиков в случае, если их спросят или не захотят пропустить.

Легенда у нас была, что я вроде бы родственница Владимира, приехала к ним на праздники. А ребята вроде отдельно и дали деньги, чтобы их вывезли. Мы вообще все не знакомы. К счастью, на не нужно было ее использовать,

– рассказала Василиса.

Интервью Василисы Степаненко: смотрите видео

Вся команда фильма смогла уехать благодаря местному полицейскому Владимиру, который согласился спасти, кроме своей семьи, еще несколько человек. По словам Степаненко, они ехали на автомобиле, который был поврежден от выстрелов.

Кроме материалов для фильма, продюсеру также удалось вывезти показания парамедика Юлии "Тайры" Паевской, которая попала в плен российских оккупантов.

Когда мы ехали, пытались скрыть все эти карточки. Я прятала карточки в карманы, в одежду. Даже дочь Владимира прятала себе в одежду. Мы думали, что женщин не будут так проверять, как мужчин. На тот момент у меня была карточка парамедикини "Тайры". Ее я вообще в тампон спрятала. Я не знала, что на этой карточке, но понимала, что это сверхважно и что это нужно вывезти. Маленькая карточка была, она как раз помещалась в тампон,

– поделилась Степаненко.

Со слезами на глазах Степаненко признала, что уже готовилась к худшему. Однако, когда появилась возможность уехать из Мариуполя, она поняла, что мир должен увидеть все преступления России.

"20 дней в Мариуполе" получил Оскар-2024: о чем фильм

Фильм, рассказывающий о кровавых событиях в Украине, был отмечен на кинопремии в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Начало масштабного вторжения журналист Мстислав Чернов вместе со своими коллегами, Василисой Степаненко и фотографом Евгением Малолеткой, встретили в Мариуполе. С первых дней россияне разрушали не только здания, но и жизни множества мариупольцев. Журналисты пережили эти ужасы вместе со всеми, фиксируя их на видеокамеру.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

На 21-й день после начала вторжения им удалось выехать через гуманитарный коридор и создать "20 дней в Мариуполе", который напомнил всему миру, что происходит в Украине.