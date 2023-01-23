Райан Гослинг в роли Буданова: в твиттере устроили кастинг актеров на роли украинских политиков

Статья Wall Street Journal о расследовании убийства сотрудника ГУР МО Дениса Киреева положила начало новому тренду в соцсетях. В твиттере пользователь под ником Тимчино морено вообразил, как бы за эту историю взялся Netflix. Кто бы сыграл главные роли в детективе – смотрите ниже.

Денис Киреев – участник украино-российских переговоров в Беларуси. Он был штатным сотрудником ГУР МО. 5 марта 2022 стало известно, что Дениса Киреева застрелили в центре Киева. Тогда УП со ссылкой на собственные источники сообщило, что Служба безопасности Украины якобы имела данные о государственной измене Киреева. В публикации The Wall Street Journal говорится, что Киреева убили сотрудники СБУ. Кирилл Буданов также подтвердил это.

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В твиттере прошел кастинг актеров на роли украинских политиков

О деталях трагедии читайте по ссылке. А мы продолжим о том, как в твиттере отреагировали на исключительную и запутанную историю. Пользователь под ником Тимчино морено вообразил, как бы Netflix взялся за создание детектива на основе реальных событий.

Прочитал остросюжетную историю о Кирееве и мы всем тем чатом составили кастинг будущей экранизации этого детектива от Netfix. Райан Гослинг в роли Буданова,

– написал пользователь под ником Тимчино морено.



Райан Гослинг в роли Буданова / Фото из твита Тимчино морено

Остальные пользователи твиттера подхватили флешмоб и продолжили виртуальный кастинг. К главным ролям приобщили Киану Ривза, Стива Мартина, Тома Круза, Джейсона Стейтема и других.

Виртуальный кастинг голливудских актеров на роли украинских политиков.