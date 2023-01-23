Денис Кірєєв –​ учасник українсько-російських переговорів у Білорусі. Він був штатним співробітником ГУР МО. 5 березня 2022 року стало відомо, що Дениса Кірєєва застрелили в центрі Києва. Тоді УП з посиланням на власні джерела повідомила, що Служба безпеки України нібито мала дані про державну зраду Кірєєва. У публікації The Wall Street Journal йдеться про те, що Кірєєва вбили співробітники СБУ. Кирило Буданов також це підтвердив.

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У твітері відбувся кастинг акторів на ролі українських політиків

Про деталі трагедії читайте за посиланням. А ми продовжимо про те, як у твітері відреагували на виняткову та заплутану історію. Користувач під ніком Тимчіно морено уявив, як би Netflix взявся за створення детективу на основі реальних подій.

Прочитав гостросюжетну історію про Кірєєва і ми всім тим чатом склали кастинг майбутньої екранізації цього детективу від Netfix. Раян Ґослінґ у ролі Буданова,

– написав користувач під ніком Тимчіно морено.



Раян Ґослінґ у ролі Буданова / Фото з твіту Тимчіно морено

Інші користувачі твітера підхопили флешмоб і продовжили віртуальний кастинг. До головних ролей долучили Кіану Рівза, Стіва Мартіна, Тома Круза, Джейсона Стейтема та інших.

Віртуальний кастинг голлівудських акторів на ролі українських політиків / Скріни твітів