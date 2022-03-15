"О духе единства": какой фильм об Украине актриса Вера Фармига советует посмотреть американцам

Голливудская актриса украинского происхождения Вера Фармига порекомендовала посмотреть американцам фильм "Зима в огне". О чем он рассказывает – читайте на Кино 24.

Как сообщила актриса, неукротимый дух единства Украины и львиное сердце защиты своей свободы и независимости глубоко вдохновляет. Да, фильм действительно показывает героизм, дух и стойкость украинских людей.

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Посмотрите номинированный на Оскар документальный фильм "Зима в огне: борьба Украины за свободу" на Netflix. Это даст вам предысторию и контекст того, что происходит в Украине,

– сказала Фармига.

"Зима в огне: борьба Украины за свободу", 2015 год: что известно о фильме

Режиссера Евгения Афинеевского в Киев в разгар Революции достоинства пригласил друг. Совместно с 28 операторами мужчина в течение 93 дней брал интервью у активистов, медиков, известных художников, священников. Фильм воспроизвел не только исторические события Евромайдана, но и мнение и настроение людей разных поколений, социального и политического статуса.

Фильм был номинирован на премию Оскар.

"Зима в огне": смотрите трейлер

Поддерживала во времена Майдана

Вера Фармига не в первый раз поддерживает украинский народ в тяжелое время – во время событий Революции Достоинства она записывала видеообращение. Женщина выступала за демократию и заявляла, что гордится украинцами.

Как американка, гордясь своим украинским наследием, я хочу выразить свою солидарность с украинским народом. Отдельно я хочу выразить глубокую обеспокоенность в связи с последними событиями в Украине (время Евромайдана, – Кино 24),

– отметила она.

"Эти мужественные граждане – дети, внуки, студенты, духовенство – продолжают стоять, одну ночь за другой, на лютом холоде, полны решимости жить в свободной стране, в настоящей демократии", – говорила актриса.

Слова актрисы как никогда актуальны. Отметим, что в войне России против Украины звезда выразила солидарность с украинским народом. В своем инстаграме она опубликовала красноречивые фото и отрывок гимна страны. Известно, что звезда украинское происхождение, ее родные – украинские эмигранты.