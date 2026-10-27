Снят еще в 1968 году: украинский мистический фильм, который идеально подойдет на Хэллоуин

Запретная любовь, купальская ночь и страшная цена людских желаний – Фильм Юрия Ильенко "Вечер на Ивана Купала" погружает зрителя в мир украинской мистики, где сказка быстро превращается в кошмар.

Есть истории, после которых не хочется выключать свет, а есть такие, которые заставляют по-новому взглянуть на знакомые с детства легенды. "Вечер на Ивана Купала" – именно такой фильм. 24 Канал рассказывает, чем особенная мистическая лента Юрия Ильенко и почему ее стоит посмотреть накануне Хэллоуина.

Любовь, за которую придется заплатить слишком высокую цену

Все начинается с вполне понятного желания – быть с человеком, которого любишь. Молодой батрак Петр влюблен в Пидорку, дочь своего хозяина. Девушка отвечает ему взаимностью, однако отец не собирается отдавать ее замуж за бедняка. Для него социальное положение важнее чувств молодых людей.

Петр оказывается перед выбором, который впоследствии обернется настоящей трагедией. В таверне он встречает Басаврюка – загадочного человека, которого местные считают нечистой силой. Он обещает помочь парню разбогатеть, но за это придется выполнить страшное условие.

Петр хочет получить то, чего ему не позволяют обстоятельства, и постепенно заходит туда, откуда нет простого выхода. Может ли желание быть счастливым оправдать поступок, за который придется расплачиваться? Фильм не дает возможности легко отмахнуться от этого вопроса.

"Вечер на Ивана Купала": смотреть трейлер

Украинская мистика без привычных голливудских монстров

Если вы привыкли к фильмам ужасов, в которых страх создают внезапные звуки, темные коридоры и существа из потустороннего мира, "Вечер на Ивана Купала" может удивить. Здесь жуткость рождается из украинских народных верований, древних обрядов и ощущения, что за пределами видимого мира существует что-то опасное.

Купальская ночь в народной традиции связана с магией, гаданиями и поисками цветка папоротника. В фильме этот образ становится частью опасной сделки, а знакомый фольклор приобретает совершенно иное звучание. Что могло бы быть красивой легендой о чуде, превращается в историю об искушении и моральном выборе.

И именно в этом заключается одна из главных прелестей картины для просмотра в Хэллоуин. Вместо заимствованных историй о чужих призраках зритель получает жуткий мир, построенный на украинских культурных образах. Он не обязательно будет пугать так, как современный слэшер, но его атмосфера способна надолго остаться в памяти.

Кадр из фильма "Вечер на Ивана Купала" / Фото IMDb

Фильм, который больше похож на тревожный сон

Отдельного внимания заслуживает то, как Юрий Ильенко рассказывает эту историю. Режиссер не ограничивается последовательным пересказом событий, а создает причудливый кинематографический мир, в котором реальность переплетается с фантастическими образами, символами и народной мифологией.

Лента вышла за рамки обычной экранизации произведения Николая Гоголя. За историей Петра просматриваются более широкие мотивы – человеческая жадность, грех, наказание и историческая память. Поэтому фильм можно смотреть не только как мистический рассказ, но и как необычное кинематографическое путешествие по украинскому прошлому.

В то же время стоит быть готовыми к тому, что это кино 1968 года, а не современный хоррор с динамичным монтажом и привычными жанровыми приемами. Его ритм, образность и манера повествования требуют внимания. Но именно благодаря этому "Вечер на Ивана Купала" обладает собственным характером и не теряется среди десятков однотипных фильмов о сверхъестественном.

Кадр из фильма "Вечер на Ивана Купала" / Фото IMDb

Для тех, кому мало мистики и хочется еще немного пощекотать себе нервы, мы собрали сериалы с тревожной атмосферой, после просмотра которых не так просто заснуть.