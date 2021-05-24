"Вечные" с Анджелиной Джоли: сеть поразил трейлер и постер фантастического боевика

24 мая 2021 , 16:15
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Источник:

24 канал

Супергеройский экшн "Вечные" от Marvel Studios представляет новую невероятную команду супергероев киновселенной Marvel. Премьера в Украине состоится 4 ноября 2021 года.

Кадры сосредоточиваются на роли Анджелины Джоли, которая умело владеет чрезвычайно крутым золотым мечом. И только на несколько секунд мы можем уловить героев остальной команды, которая, видимо, собирается снова, чтобы столкнуться с неизвестными силами. Закадровый голос сообщает нам миссию "Вечных": "Когда ты любишь что-то, ты борешься за это".

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"Вечные" 2021: официальный украинский тизер-трейлер

Наконец мы увидели официальный украинский тизер-трейлер "Вечных". Он об эпической истории, события которой происходят в течение нескольких тысячелетий и о бессмертных героях, которые вынуждены выйти из тени, чтобы защитить человечество от древнейших врагов, Девиантов.

Новый постер фильма "Вечные" / Фото Marvel Studios

Актерский состав фильма "Вечные"

  • Анджелина Джоли ("Малефисента: Владычица тьмы"),
  • Ричард Мэдден ("1917"), Сальма Хайек ("Телохранитель жены киллера"),
  • Кумейл Нанджиани ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Битва преподов"),
  • Джемма Чан ("Капитан Марвел"),
  • Кит Харингтон (сериал "Игра престолов")
Режиссером фильма "Вечные" стала Хлоя Чжао, – режиссер фильма "Земля кочевников" (Nomadland), которая на Оскаре 2021 одержала победу в номинации за лучшую режиссерскую работу.
Автор: Наталія Гулій