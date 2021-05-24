Кадри зосереджуються на ролі Анджеліні Джолі, яка вправно володіє надзвичайно крутим золотим мечем. І лише декілька секунд ми можемо вловити героїв решти команди, яка, мабуть, збирається знову, щоб зіткнутися з невідомими силами. Закадровий голос повідомляє нам місію "Вічних": "Коли ти любиш щось, ти борешся за це".
До теми 5 найкращих фільмів травня 2021: огляд кінопрем'єр місяця
"Вічні" 2021: офіційний український тизер-трейлер онлайн
Нарешті ми побачили офіційний український тизер-трейлер "Вічних". ВІн про епічну історію, події якої відбуваються протягом кількох тисячоліть та безсмертних героїв, які змушені вийти з тіні, аби захистити людство від найдавніших ворогів, Девіантів.
Новий постер фільму "Вічні" / Фото Marvel Studios
Акторський склад фільму "Вічні"
- Анджеліна Джолі ("Чаклунка: Повелителька темряви"),
- Річард Медден ("1917"), Сальма Гаєк ("Тілоохоронець дружини кілера"),
- Кумейл Нанджіані ("Дулітл", "Махач вчителів"),
- Джемма Чан ("Капітан Марвел"),
- Кіт Герінґтон (серіал "Гра престолів")