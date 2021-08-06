В первой серии "Ведьмака" 2-го сезона увидим адаптацию новеллы Сапковского "Зерно правды"
Источник:Collider
Netflix опубликовал промо-ролик следующего сезона сериала "Ведьмак". В первом эпизоде адаптируют рассказ "Зерно правды" из сборника Анджея Сапковского, "Последнее желание".
Недавно поклонников новеллы Анджея Сапковского и видеоигры по ее мотивам порадовала студия Netflix и сняла сериал "Ведьмак". Новый сезон сериала ждут уже зимой 2021 года. По словам шоураннера Лорен Шмидт-Гиссрих, второй сезон будет посвящен особым отношениям Геральта и Цири. Второй сезон сериала выйдет на платформе Netflix 17 декабря 2021 года.
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Сюжет первой серии второго сезона "Ведьмака"
"Зерно правды" – рассказ Анджея Сапковского из сборника "Последнее желание" о ведьмаке Геральте, который путешествует в поисках работы и наталкивается на жестоко убитых путников. Поэтому он будет пытаться узнать, какое существо так поступило с ними. По сюжету, Геральт найдет усадьбу, где владелец по имени Нивеллен проклят на то, чтобы носить образ зверя.
Во втором сезоне к своим ролям вернутся:
- Генри Кавилл ("Лига справедливости" ) в роли Геральта из Ривии,
- Фрейя Аллан в роли принцессы Цири,
- Аня Чалотра в роли Йеннифэр и другие.
Актерский состав пополнят:
- Ясена в роли Коэна,
- Агнес Бьорн в роли Верин,
- Пол Буллион в роли Ламберта,
- Базиль Айденбенц в роли Эскеля,
- Аиша Фабьен Росс в роли Лидии,
- Меция Симсон в роли Франчески,
- Ким Бодниа в роли Весемира и многие другие.