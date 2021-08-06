В первой серии "Ведьмака" 2-го сезона увидим адаптацию новеллы Сапковского "Зерно правды"

6 августа 2021 , 17:16
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Источник:

Collider

Netflix опубликовал промо-ролик следующего сезона сериала "Ведьмак". В первом эпизоде адаптируют рассказ "Зерно правды" из сборника Анджея Сапковского, "Последнее желание".

Недавно поклонников новеллы Анджея Сапковского и видеоигры по ее мотивам порадовала студия Netflix и сняла сериал "Ведьмак". Новый сезон сериала ждут уже зимой 2021 года. По словам шоураннера Лорен Шмидт-Гиссрих, второй сезон будет посвящен особым отношениям Геральта и Цири. Второй сезон сериала выйдет на платформе Netflix 17 декабря 2021 года.

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Сюжет первой серии второго сезона "Ведьмака"

"Зерно правды" – рассказ Анджея Сапковского из сборника "Последнее желание" о ведьмаке Геральте, который путешествует в поисках работы и наталкивается на жестоко убитых путников. Поэтому он будет пытаться узнать, какое существо так поступило с ними. По сюжету, Геральт найдет усадьбу, где владелец по имени Нивеллен проклят на то, чтобы носить образ зверя.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся:

  • Генри Кавилл ("Лига справедливости" ) в роли Геральта из Ривии,
  • Фрейя Аллан в роли принцессы Цири,
  • Аня Чалотра в роли Йеннифэр и другие.

Актерский состав пополнят:

  • Ясена в роли Коэна,
  • Агнес Бьорн в роли Верин,
  • Пол Буллион в роли Ламберта,
  • Базиль Айденбенц в роли Эскеля,
  • Аиша Фабьен Росс в роли Лидии,
  • Меция Симсон в роли Франчески,
  • Ким Бодниа в роли Весемира и многие другие.

 

Автор: Богдана Ткачук