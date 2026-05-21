Сегодня 24 Канал расскажет все, что известно о 4-й сезон "Ведьмака": актеры, трейлер, отзывы, сюжет и другие детали. Поэтому усаживайтесь удобнее, ведь будет о чем почитать.
"Ведьмак" 4 сезон – актерский состав и где смотреть
Очевидно, что в продолжении снялся Лиам Хемсворт, однако к ленте присоединились и новые актеры.
Среди них:
- Джеймс Пьюрфой в роли Скеллена – шпиона и придворного советника императора;
- Дэнни Вудберн в роли гнома-воина Золтана Хивая;
- Лоренс Фишберн в роли вампира Региса;
- Шарлто Копли в роли жестокого охотника за головами Лео Бонгарта.
Но к своим ролям вернулись и другие актеры:
- Аня Чалотра продолжила играть роль храброй Йеннифер;
- Фрея Аллан осталась принцессой Цириллой или просто Цири, которой предназначено обладать загадочными магическими силами;
- Джои Бейти осталась в роли Любистка или же Яскира, который стал близким другом Геральта;
- Мими Ндивени сыграла сильную колдунью Фрингилью;
- Миранда Ричардсон в роли строгой и дисциплинированной Тиссаи.
Также к своим ролям вернулись Ларс Миккельсен (Стрегобор), Анна Шаффер (Трисс), Махеш Джаду (Вильгефорц) и другие.
Когда накануне премьеры вышел трейлер 4 сезона "Ведьмака", то зрители писали, что этот сериал больше ничто не спасет. Публике не понравились новаторские идеи, а чаще всего люди интересовались почему авторы не приблизили сериал к оригиналу.
Премьера предпоследнего сезона "Ведьмака" состоялась на стриминговой платформе Netflix. Всего вышло 8 эпизодов, продолжительность которых составляет 48–60 минут.
Сюжет 4 сезона "Ведьмака"
Этот сезон ориентируется на события из четвертой книги вселенной Анджея Сапковского под названием "Крещение огнем".
После шокирующих событий, изменивших Континент в финале третьего сезона, Геральт вынужден отбросить свой нейтралитет, чтобы найти похищенную Цири, а разведенные герои путешествуют охваченными войной землями.
Цири тем временем присоединяется к банде молодых преступников, известных как "Крысы", что толкает ее на путь жестокости и потери идеалов. А ведьма вместе с другими чародейками пытается восстановить разрушенный Совет и найти свое место в политических интригах, которые разрывают Северные королевства и Империю Нильфгаард.
Напомним, что следующий сезон – 5, станет последним в этой истории.
Почему зрители недовольны 4 сезоном "Ведьмака"?
Когда вышел трейлер, то зрители обратили внимание, что авторы изменили главного героя – вместо Генри Кэвилла роль Геральта получил Лиам Хемсворт. Немалая часть людей критиковали, что актер не справится со своей ролью, однако после просмотра всех серий некоторые изменили мнение, заметив, что Лиам справился прекрасно.
Однако некоторые продолжали говорить, что у нового актера очень "дешевые" черты лица, которые не запоминаются.
Как известно, Генри Кавил покинул сериал из-за истощения. Он снимался по 12 часов в день, поэтому неудивительно, что за несколько лет это его очень утомило.
Некоторые новости с Континента. Мое путешествие как Геральта из Ривии было полно как монстров, так и приключений, и, к сожалению, я сложу свой медальон и мечи в 4 сезоне,
– сообщил Генри в инстаграме.
Лиам Хемсворт в "Ведьмаке" / Кадр из сериала
В сентябре 2025 года в интервью Entertainment Weekly шоураннер сериала Лорен Шмидт-Гиссрих сказала, что у Кавилла были планы на другие роли. "А мы не хотим держать кого-то и заставлять его делать то, чего он не хочет делать. Я думаю, именно поэтому это решение выглядело действительно симбиотическим", – добавила она.
Ходили слухи, что Генри мог уйти из-за творческих разногласий, однако эту информацию не подтверждал ни актер, ни Netflix, ни команда сериала.
И все же у публики остались претензии к сюжету, мол, он слишком далеко от оригинальной истории. Также напомним, что когда начинала создавать "Ведьмака", то сначала это должен был быть фильм, а не сериал.