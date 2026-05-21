Сегодня 24 Канал расскажет все, что известно о 4-й сезон "Ведьмака": актеры, трейлер, отзывы, сюжет и другие детали. Поэтому усаживайтесь удобнее, ведь будет о чем почитать.

"Ведьмак" 4 сезон – актерский состав и где смотреть

Очевидно, что в продолжении снялся Лиам Хемсворт, однако к ленте присоединились и новые актеры.

Среди них:

Джеймс Пьюрфой в роли Скеллена – шпиона и придворного советника императора;

– шпиона и придворного советника императора; Дэнни Вудберн в роли гнома-воина Золтана Хивая ;

; Лоренс Фишберн в роли вампира Региса ;

; Шарлто Копли в роли жестокого охотника за головами Лео Бонгарта.

Но к своим ролям вернулись и другие актеры:

Аня Чалотра продолжила играть роль храброй Йеннифер ;

; Фрея Аллан осталась принцессой Цириллой или просто Цири, которой предназначено обладать загадочными магическими силами;

или просто Цири, которой предназначено обладать загадочными магическими силами; Джои Бейти осталась в роли Любистка или же Яскира, который стал близким другом Геральта;

или же Яскира, который стал близким другом Геральта; Мими Ндивени сыграла сильную колдунью Фрингилью ;

; Миранда Ричардсон в роли строгой и дисциплинированной Тиссаи.

Также к своим ролям вернулись Ларс Миккельсен (Стрегобор), Анна Шаффер (Трисс), Махеш Джаду (Вильгефорц) и другие.

Когда накануне премьеры вышел трейлер 4 сезона "Ведьмака", то зрители писали, что этот сериал больше ничто не спасет. Публике не понравились новаторские идеи, а чаще всего люди интересовались почему авторы не приблизили сериал к оригиналу.

"Ведьмак": смотрите онлайн трейлер 4 сезона

Премьера предпоследнего сезона "Ведьмака" состоялась на стриминговой платформе Netflix. Всего вышло 8 эпизодов, продолжительность которых составляет 48–60 минут.

Сюжет 4 сезона "Ведьмака"

Этот сезон ориентируется на события из четвертой книги вселенной Анджея Сапковского под названием "Крещение огнем".

После шокирующих событий, изменивших Континент в финале третьего сезона, Геральт вынужден отбросить свой нейтралитет, чтобы найти похищенную Цири, а разведенные герои путешествуют охваченными войной землями.

Цири тем временем присоединяется к банде молодых преступников, известных как "Крысы", что толкает ее на путь жестокости и потери идеалов. А ведьма вместе с другими чародейками пытается восстановить разрушенный Совет и найти свое место в политических интригах, которые разрывают Северные королевства и Империю Нильфгаард.