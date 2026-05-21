В каком фильме снялся Александр Усик?

Александр Усик снялся в биографической спортивной драме "Несокрушимый", вышедшей в 2025 году. Это его дебют в кино.

Главную роль сыграл Дуэйн Джонсон – он воплотил на экране бывшего бойца смешанных единоборств Марка Керра. Также в ленте появились Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Исии Сатоши.

Режиссером драмы стал Бенни Сафди. В ней показана история абсолютного чемпиона смешанных единоборств Марка Керра: его взлеты и падения, борьбу с зависимостью и личную жизнь.

Александр Усик сыграл Игоря Вовчанчина – украинского кикбоксера, важного соперника Марка Керра.

Съемки фильма проходили в Токио, Ванкувере и американском штате Нью-Мексико с мая по август 2024 года.

"Несокрушимый": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, драму "Несокрушимый" номинировали на Оскар-2026 в категории "Лучший грим и прическа", однако она не получила статуэтку. Победу одержал фильм ужасов "Франкенштейн".

