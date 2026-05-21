В каком фильме снялся Александр Усик?
Александр Усик снялся в биографической спортивной драме "Несокрушимый", вышедшей в 2025 году. Это его дебют в кино.
Главную роль сыграл Дуэйн Джонсон – он воплотил на экране бывшего бойца смешанных единоборств Марка Керра. Также в ленте появились Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Исии Сатоши.
Режиссером драмы стал Бенни Сафди. В ней показана история абсолютного чемпиона смешанных единоборств Марка Керра: его взлеты и падения, борьбу с зависимостью и личную жизнь.
Александр Усик сыграл Игоря Вовчанчина – украинского кикбоксера, важного соперника Марка Керра.
Съемки фильма проходили в Токио, Ванкувере и американском штате Нью-Мексико с мая по август 2024 года.
Кстати, драму "Несокрушимый" номинировали на Оскар-2026 в категории "Лучший грим и прическа", однако она не получила статуэтку. Победу одержал фильм ужасов "Франкенштейн".
Какие фильмы о боксе посмотреть?
"Нокдаун" – во время Великой депрессии бывший боксер Джеймс Брэддок работает наемным рабочим, пока его бывший менеджер Джо Гулд не предлагает разовый бой против молодого боксера. После неожиданной победы Брэддок возвращается на ринг на полную ставку.
"Королева ринга" – это фильм о бывшей профессиональной боксерке Кристи Мартин, которую на экране воплотила американская актриса Сидни Суини, известная по сериалу "Эйфория".