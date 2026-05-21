У матеріалі 24 Каналу читайте, в якому фільмі знявся Усик. Можете подивитися його напередодні бою.
Теж цікаво Шалений бойовик 2000-го року, який подарує відчуття адреналіну перед поєдинком Усика
В якому фільмі знявся Олександр Усик?
Олександр Усик знявся у біографічній спортивній драмі "Незламний", що вийшла у 2025 році. Це його дебют у кіно.
Головну роль зіграв Двейн Джонсон – він втілив на екрані колишнього бійця змішаних єдиноборств Марка Керра. Також у стрічці з'явились Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та Ішії Сатоші.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Режисером драми став Бенні Сафді. У ній показана історія абсолютного чемпіона змішаних єдиноборств Марка Керра: його злети та падіння, боротьбу із залежністю та особисте життя.
Олександр Усик зіграв Ігоря Вовчанчина – українського кікбоксера, важливого суперника Марка Керра.
Зйомки фільму відбувалися у Токіо, Ванкувері та американському штаті Нью-Мексико з травня по серпень 2024 року.
"Незламний": дивіться онлайн трейлер фільму
До речі, драму "Незламний" номінували на Оскар-2026 у категорії "Найкращий грим і зачіска", проте вона не отримала статуетку. Перемогу здобув фільм жахів "Франкенштайн".
Які фільми про бокс подивитися?
"Нокдаун" – під час Великої депресії колишній боксер Джеймс Бреддок працює найманим робітником, поки його колишній менеджер Джо Гулд не пропонує разовий бій проти молодого боксера. Після несподіваної перемоги Бреддок повертається на ринг на повну ставку.
"Королева рингу" – це фільм про колишню професійну боксерку Крісті Мартін, яку на екрані втілила американська акторка Сідні Свіні, відома за серіалом "Ейфорія".