В якому фільмі знявся Олександр Усик?

Олександр Усик знявся у біографічній спортивній драмі "Незламний", що вийшла у 2025 році. Це його дебют у кіно.

Головну роль зіграв Двейн Джонсон – він втілив на екрані колишнього бійця змішаних єдиноборств Марка Керра. Також у стрічці з'явились Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та Ішії Сатоші.

Режисером драми став Бенні Сафді. У ній показана історія абсолютного чемпіона змішаних єдиноборств Марка Керра: його злети та падіння, боротьбу із залежністю та особисте життя.

Олександр Усик зіграв Ігоря Вовчанчина – українського кікбоксера, важливого суперника Марка Керра.

Зйомки фільму відбувалися у Токіо, Ванкувері та американському штаті Нью-Мексико з травня по серпень 2024 року.

"Незламний": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, драму "Незламний" номінували на Оскар-2026 у категорії "Найкращий грим і зачіска", проте вона не отримала статуетку. Перемогу здобув фільм жахів "Франкенштайн".

