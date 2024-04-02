Кино 24 подготовил турецкий сериал, который стоит посмотреть, чтобы хорошо провести время. Готовьте вкусности, ведь оторваться от экрана будет невозможно.

Смотрите также Вы также сможете: 3 высокорейтинговые фильмы о женщинах в спорте

"Великолепная двойка", 2018

В сериале "Великолепная двойка" главные герои – два комиссара полиции с контрастными характерами, формирующие эффективную команду. Несмотря на постоянные стычки и недоразумения, Мерт Барджа и Мустафа Керем Джан годами работали бок о бок в одном участке, построив успешную карьеру в правоохранительных органах. Единственное, что их связывает, – это общая преданность борьбе с преступностью.

Мерт Барджа – настоящий ярый холостяк, который не следит за порядком, не умеет готовить и поэтому питается чем придется. Мустафа Керем Джан – его противоположность. Мужчина достаточно педантичный, всегда аккуратно одет, живет в большом, чистом и красивом доме, имеет младшую сестру по имени Нилюфер, а также маленького сыночка Мехмета и бывшую жену Ягмур, в которую до сих пор безумно влюблен.

По сюжету, перед ребятами стоит сложная задача, ведь им поручено задержать международную преступную организацию.

Но смогут ли Мерт и Мустафа отбросить свои разногласия, чтобы успешно выполнить эту рискованную операцию. Или новость о тайных любовных отношениях Мерта и Нилюфер разозлит Мустафу, что поставит под угрозу их совместную работу?

В сериале "Великолепная двойка" – 12 серий, просматривая которые вы однозначно хорошо проведете время.

"Великолепная двойка": смотрите онлайн трейлер сериала

Поэтому если вы хотите посмотреть интересный турецкий сериал, но в котором нет более 50 и более серий, то лента "Великолепная двойка" точно для вас. Этот сериал привлечет ваше внимание и оставит замечательное послевкусие от просмотра.