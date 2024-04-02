Кіно 24 підготував турецький серіал, який варто переглянути, щоб гарно провести час. Готуйте смаколики, адже відірватись від екрана буде неможливою.

Дивіться також Ви також зможете: 3 високорейтингові фільми про жінок у спорті

"Чудова двійка", 2018

У серіалі "Чудова двійка" головні герої – два комісари поліції з контрастними характерами, що формують ефективну команду. Незважаючи на постійні сутички та непорозуміння, Мерт Барджа та Мустафа Керем Джан роками працювали пліч-о-пліч в одній дільниці, побудувавши успішну кар'єру в правоохоронних органах. Єдине, що їх пов'язує, – це спільна відданість боротьбі зі злочинністю.

Мерт Барджа – справжній затятий холостяк, який не стежить за порядком, не вміє готувати і тому харчується чим доведеться. Мустафа Керем Джан – його протилежність. Чоловік досить педантичний, завжди акуратно одягнений, живе у великому, чистому та красивому будинку, має молодшу сестру на ім'я Нілюфер, а також маленького синочка Мехмета та колишню дружину Ягмур, у яку досі шалено закоханий.

За сюжетом, перед хлопцями стоїть складне завдання, адже їм доручено затримати міжнародну злочинну організацію.

Та чи зможуть Мерт і Мустафа відкинути свої розбіжності, щоб успішно виконати цю ризиковану операцію. Чи новина про таємні любовні стосунки Мерта і Нілюфер розлютить Мустафу, що поставить під загрозу їхню спільну роботу?

У серіалі "Чудова двійка" – 12 серій, переглядаючи які ви однозначно гарно проведете час.

"Чудова двійка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Тож якщо ви хочете подивитися цікавий турецький серіал, але в якому немає понад 50 і більше серій, то стрічка "Чудова двійка" точно для вас. Цей серіал приверне вашу увагу і залишить чудовий післясмак від перегляду.