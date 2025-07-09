Настоящие поклонники восточных страстей находили время на то, чтобы посмотреть новейшие серии. В материале Кино 24 мы покажем, как изменились главные герои сериала.

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Халит Эргенч – султан Сулейман Великолепный

В сериале "Великолепный век" Халит Эргенч сыграл роль султана Сулеймана Великолепного, главного персонажа ленты. Он – могущественный османский султан, который правит империей более 40 лет. Сюжет сериала развивается вокруг его политических достижений и личной жизни. Вот, как сейчас выглядит Эргенч:

Мерьем Узерли – Гюррем-султан (Роксолана)

Мерьем Узерли сыграла одну из ключевых ролей в сериале "Великолепный век". Это Гюрем Султан или также известную, как Роксолана. Сначала она является наложницей султана Сулеймана, но благодаря своему уму и красоте становится его любимой женой. Вот как Мерьем выглядит сегодня:

Сельма Эргеч – Хатидже-султан

Сельма Эргеч исполнила роль Хатидже-султан – сестры султана Сулеймана и жены великого визиря Ибрагима-паши. Сегодня актрисе 46 лет. Вот, как она выглядит:

Окан Ялабик – Ибрагим-паша

Окан Ялабик сыграл роль Паргаллы Ибрагима-паши – выдающегося великого визиря Османской империи и близкого друга султана Сулеймана. Актер получил большое признание за эту роль. Сегодня Окану 46 лет. Вот, как он выглядит в реальной жизни:

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