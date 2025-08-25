Турецкий сериал "Великолепный век", снятый по мотивам реальных событий, стал безумно популярным в более чем 35 странах. В Украине это шоу до сих пор пользуется успехом, ведь его главной героиней является Хюррем Султан, у которой украинские корни.

От выхода первой серии "Величественного века" (Muhteşem Yüzyıl) вышло около 14 лет. За это время актеры, воплотившие на экране главных героев, кардинально изменились. Кино 24 покажет, как они выглядят сейчас.

Халит Эргенч – Султан Сулейман

Халит Эргенч как до роли в сериале, так и после нее остается одним из самых популярных актеров в Турции. Правда, в мае этого года стало известно, что он может оказаться за решеткой. Эргенча приговорили к условному сроку по делу о массовых протестах в Стамбуле. В то время оглашение приговора было отложено.



Актеры "Величественного века" / Фото из инстаграма звезды

Мерьем Узерли – Хасеки Гюррем Султан

Турецко-немецкая актриса получила славу и популярность после роли в "Великолепном веке". Сейчас ее карьера продолжается. Также актриса воспитывает двух дочерей. Украинцы надеялись на проявление поддержки с ее стороны во время полномасштабной войны, одна Мерьем молчит на эту тему и еще и одевается в российские бренды. А день рождения дочери Лили провела в стиле мультика "Маша и медведь".



Актеры "Великолепного века" / Фото из инстаграма звезды

Нур Феттахоглу – Махидевран Султан

Нур также знают за роль в сериале "Запах клубники". Сейчас она занимается благотворительностью и собственным бизнесом, а также воспитывает дочь.



Актеры "Величественного века" / Фото из инстаграма звезды

Небахат Чехре – Валиде Хафса Султан

За плечами турецкой звезды – более 100 фильмов и сериалов. В возрасте 81 года она остается активной в шоубизнесе.



Актеры "Величественного века" / Фото из инстаграма звезды

Окан Ялабик – Ибрагим Паша

Актер воплотил одного из самых противоречивых персонажей в сериале. После этого он сделал паузу в кино, но сейчас продолжает сниматься и участвовать в театральных постановках. Правда, Ялабик не самый большой сторонник публичности.



Актеры "Величественного века" / Фото из инстаграма звезды

Сельма Эргеч – Хатидже Султан

Сельма имеет высшее медицинское образование, однако женщина решила посвятить жизнь кинематографу. И не ошиблась, ведь сейчас является уважаемой актрисой, а также моделью. Она вышла замуж и воспитывает дочь.



Актеры "Величественного века" / Фото из инстаграма звезды

Селим Байрактар – Сюмбюль Ага

Селим Байрактар благодаря своему колоритному персонажу стал любимцем публики. После участия в сериале он немного сменил имидж. Сейчас занимается театром, режиссурой и моделингом.



Актеры "Великолепного века" / Фото из инстаграма звезды