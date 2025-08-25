Турецький серіал "Величне століття. Роксолана", знятий за мотивами реальних подій, став шалено популярним у більш як 35 країнах. В Україні це шоу досі користується успіхом, адже його головною героїнею є Гюррем Султан, в якої українське коріння.

Від виходу першої серії "Величного століття" (Muhteşem Yüzyıl) вийшло близько 14 років. За цей час актори, що втілили на екрані головних героїв, кардинально змінилися. Кіно 24 покаже, який вигляд вони мають зараз.

Халіт Ерґенч – Султан Сулейман

Халіт Ерґенч як до ролі у серіалі, так і після неї залишається одним з найпопулярніших акторів у Туреччині. Щоправда, у травні цього року стало відомо, що він може опинитися за ґратами. Ерґенча засудили до умовного терміну за справою щодо масових протестів у Стамбулі. На той час оголошення вироку було відкладено.



Актори "Величного століття" / Фото з інстаграму зірки

Мер'єм Узерлі – Хасекі Гюррем Султан

Турецько-німецька акторка здобула славу й популярність після ролі у "Величному столітті". Зараз її кар'єра продовжується. Також акторка виховує двох доньок. Українці сподівалися на прояв підтримки з її боку під час повномасштабної війни, одна Мер'єм мовчить на цю тему та ще й одягається у російські бренди. А день народження доньки Лілі провела у стилі мультика "Маша и медведь".



Актори "Величного століття" / Фото з інстаграму зірки

Нур Феттахоглу – Махідевран Султан

Нур також знають за роль у серіалі "Запах полуниці". Зараз вона займається благодійністю та власним бізнесом, а також виховує доньку.



Актори "Величного століття" / Фото з інстаграму зірки

Небахат Чехре – Валіде Хафса Султан

За плечима турецької зірки – понад 100 фільмів та серіалів. У віці 81 року вона залишається активною у шоубізнесі.



Актори "Величного століття" / Фото з інстаграму зірки

Окан Ялабик – Ібрагім Паша

Актор втілив одного з найсуперечливіших персонажів у серіалі. Після цього він зробив паузу в кіно, але зараз продовжує зніматися і брати участь у театральних постановках. Щоправда, Ялабик не найбільший прихильник публічності.



Актори "Величного століття" / Фото з інстаграму зірки

Сельма Ерґеч – Хатідже Султан

Сельма має вищу медичну освіту, однак жінка вирішила присвятити життя кінематографу. І не помилилась, адже зараз є шанованою акторкою, а також моделлю. Вона вийшла заміж і виховує доньку.



Актори "Величного століття" / Фото з інстаграму зірки

Селім Байрактар – Сюмбюль Ага

Селім Байрактар завдяки своєму колоритному персонажу став улюбленцем публіки. Після участі в серіалі він трохи змінив імідж. Зараз займається театром, режисурою і моделінгом.



Актори "Величного століття" / Фото з інстаграму зірки