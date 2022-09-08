Алла Самойленко входит в творческую команду фильма "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича. Во время мировой премьеры картины в Венеции авторы ленты развернули на фестивале антивоенные плакаты.

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На 79-м Венецианском международном кинофестивале прошла премьера фильма Антонио Лукича

Кинокартину Антонио Лукича, которую вчера, 7 сентября, представили в конкурсной программе "Горизонты", должно появиться в украинском прокате весной 2023 года.

Напоминать о войне в Украине и ее защитниках – обязанность каждого украинца сегодня. Спасибо команде фильма "Люксембург, Люксембург" за то, что не упустили такую возможность и поздравляем Аллу Самойленко и ее коллег с премьерой. Герои "Азовстали" – не забыты!,

– говорится в телеграмме Ассоциации семей защитников "Азовстали".



Мать Ильи Самойленко на 79-м Венецианском кинофестивале / Фото с телеграма

Украинская делегация, посетившая кинофестиваль, в частности, команда создателей фильма, а также актеры, сыгравшие главные роли – Рамил и Амил Насиров из репгурта "Курган и Agregat", вышли на фотокол с антивоенными плакатами и в футболках с гербом.

Представьте фильмы без родителей. С начала российского вторжения тысячи украинских детей остались без родителей. Они также держали в руках фотографии с детьми, потерявшими в этой войне родителей,

– надпись на плакатах.



Команда фильма "Люксембург, Люксембург" на 79-м Венецианском кинофестивале / Фото из фейсбука Госкино

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"Люксембург, Люксембург" – это второй фильм украинского режиссера Антонио Лукича, известного по своему дебюту комедии "Мои мысли тихие". Главные роли в ленте исполнили участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.

По сюжету, два брата узнают о местонахождении давно исчезнувшего отца и пытаются разобраться в своей жизни.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер

Как на Венецианском кинофестивале еще привлекли внимание к Украине

На 79-м Венецианском кинофестивале также прошел фотокол с командой документальной картины "Свобода в огне" американского режиссера Евгения Афинеевского, которую представили во внеконкурсной программе. Одна из участниц команды – жена бойца "Азов" Анна Зайцева. Она появилась на фотоколле в черной футболке с легендарной фотографией, сделанной Дмитрием Казацким. Журналистка Наталья Нагорная надела белую рубашку с надписями Glory to Ukraine, Glory to Heroes. Уже на красный тротуар они вышли в красивых платьях в символических для Украины цветах и ​​с флагом Украины в руках.