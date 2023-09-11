В программе кинофестиваля приняло участие несколько украинских фильмов. Среди них щемящая история о взрослении режиссера Анны Бурячковой "Навсегда-навсегда", иммерсивный проект "Первые сутки", культовый фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков" и лента совместного производства Словакии, Чехии и Украины "Фотофобия".

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Венецианский считается старейшим кинофестивалем мира. Его основали в 1932 году и проводят ежегодно.

Победители Венецианского кинофестиваля 2023

Главу награды "Золотой лев" получила лента "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун, Виллемом Дефо и Марком Руффало в главных ролях. Фильм является экранизацией истории Франкенштейна от Йоргоса Лантимоса ("Убийство священного оленя", "Фаворитка").

"Бедные-несчастные": смотрите трейлер

Серебряного льва получил режиссер Рюсуке Хамагучи за фильм "Зла не существует". Специальный приз жюри вручили творческому коллективу фильма "Зеленая граница" польского режиссера Агнешки Голланд.

Это не политический фильм, как некоторые думают, а глубоко человеческий. Война и насилие случаются постоянно, а миграционный кризис – глобальная проблема. Уже документировано 30 тысяч смертей при пересечении европейских границ – на море и в лесах. И эта цифра растет,

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