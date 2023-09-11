У програмі кінофестивалю взяли участь декілька українських фільмів. Серед них щемка історія про дорослішання режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-назавжди", імерсивний проєкт "Перша доба", культовий фільм Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" та стрічка спільного виробництва Словаччини, Чехії та України "Фотофобія", передає 24 Канал.

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Венеційський вважається найстарішим кінофестивалем світу. Його заснували у 1932 році й проводять щорічно.

Переможці Венеційського кінофестивалю 2023

Голову нагороду "Золотий лев" отримала стрічка "Бідолашні" з Еммою Стоун, Віллемом Дефо і Марком Руффало у головних ролях. Фільм є екранізацією історії Франкенштейна від Йоргоса Лантімоса ("Вбивство священного оленя", "Фаворитка").

"Бідолашні": дивіться трейлер

Срібного лева отримав режисер Рюсуке Хамагучі за фільм "Зла не існує". Спеціальний приз журі вручили творчому колективу фільму "Зелений кордон" польської режисерки Агнешки Голланд.

Це не політичний фільм, як дехто думає, а глибоко людський. Війна і насильство трапляються постійно, а міграційна криза є глобальною проблемою. Вже задокументовано 30 тисяч смертей при перетині європейських кордонів – на морі та в лісах. І ця цифра зростає,

— зазначила акторка Майя Осташевська для Vogue Polska.

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Список усіх переможців: