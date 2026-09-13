12 сентября в Италии завершился Венецианский международный кинофестиваль, жюри которого определило главных победителей года. Объявление победителей сопровождалось как восторгом кинокритиков, так и громкой критикой из-за награждения режиссера, чье имя фигурирует в ряде международных и общественных скандалов.

Главную награду, а именно "Золотого льва" за лучший фильм, получила датская режиссерка Мэй Эль-Тухи за драматическую картину "Неизвестная женщина". Картина покорила жюри тонким психологизмом, глубиной раскрытия человеческой уязвимости и безупречным визуальным языком. Успех картины закрепила и исполнительница главной роли Матильда Арсель, которую признали лучшей актрисой фестиваля. Об этом говорится на официальном сайте Венецианского кинофестиваля.

"Серебряного льва" и Гран-при жюри получил южнокорейский классик Ли Чан Дон за трогательную картину "Возможная любовь". Режиссер вновь продемонстрировал умение создавать медитативное, наполненное внутренним напряжением кино, где повседневность переплетается с роковыми чувствами и поиском смысла жизни.

Победителем Венецианского кинофестиваля 2026 года стал "хороший" россиянин

"Серебряного Льва" за лучшую режиссуру присудили российскому режиссеру Илье Хржановскому за фильм "Дау", что вызвало волну возмущения среди украинцев. Лента рассказывает о советском физике Льве Ландау, который в 1930-х годах возглавлял теоретический отдел Украинского физико-технического института в Харькове (сейчас – Национальный научный центр "ХФТИ"). Над проектом режиссер работал более 20 лет, соединив отснятые 15 лет назад в Харькове кадры со свежими материалами.

Показательно, что в синопсисе на официальном сайте фестиваля Хржановский вообще "забыл" указать Харьков как место съемок, а в списке стран-производителей отметил только Германию, Францию и Швецию, полностью исключив Украину.

Более того, именно украинские налогоплательщики в свое время профинансировали этот проект. Согласно расследованию "Следствия.Инфо", что еще в 2011 году фильм победил на первом питчинге Госкино и получил 6,26 миллиона гривен из государственного бюджета. Однако готовую работу режиссер государству так и не сдал, а выделенные средства Украине не вернул.

Что интересно, имя режиссера фигурирует и в других громких скандалах. В частности, в Украине расследовалось уголовное дело о возможном насилии над воспитанниками детского дома, которых привлекли к съемкам "Дау". Кроме того, Хржановский долгое время занимал должность художественного руководителя проекта "Бабий Яр", который финансировали приближенные к Кремлю олигархи Михаил Фридман и Герман Хан.

Среди других обладателей ключевых наград фестиваля:

Специальный приз жюри: "Наза", реж. Юваль Абрахам, Рахель Шор;

"Наза", реж. Юваль Абрахам, Рахель Шор; Лучший сценарий: "Добрый маленький солдат";

"Добрый маленький солдат"; Лучший актер: Джон Малкович ("Дикая лошадь");

Джон Малкович ("Дикая лошадь"); Лучшая актриса: Матильда Арсель ("Неизвестная женщина");

Матильда Арсель ("Неизвестная женщина"); Премия Марчелло Мастроянни (лучший молодой актер / актриса): Малу Хебизи ("Место для исцеления");

(лучший молодой актер / актриса): Малу Хебизи ("Место для исцеления"); "Лев будущего" (премия Луиджи Де Лаурентиса за лучший дебют): "Дом ветра", реж. Огюст Бернар Куемо Янгу.

Впрочем, в этом году Венецианский кинофестиваль запомнится также исторической победой для нашей страны. Украинский короткометражный фильм "Тишина" режиссера Павла Шпегуна впервые в истории получил новую награду фестиваля – Airone della Laguna – International Collateral Award.