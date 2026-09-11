Как сообщает Elle, фильм "Тишина" стал дебютной режиссерской работой Павла Шпегуна. Фильм был снят при участии украинской кинокомпании ForeFilms и представлен в международном конкурсе Orizzonti Short Films 83-го Венецианского международного кинофестиваля.

Первый лауреат из Украины



Награда Airone della Laguna – International Collateral Award / Фото ForeFilms



Airone della Laguna – International Collateral Award – новая награда Венецианского кинофестиваля, призванная поддерживать молодых режиссеров, нестандартные кинематографические подходы и новые голоса в мировом кино.

В этом году лауреата выбирали среди фильмов секции Orizzonti. В конкурсе короткометражных работ было представлено 13 лент из разных стран, и среди них – украинская "Тишина".

В итоге именно она стала первым фильмом в истории, получившим Airone della Laguna.



"Для нас чрезвычайно важно, что первая в истории награда Airone della Laguna досталась именно украинскому фильму. Еще несколько месяцев назад "Тишина" была небольшим дебютным проектом, а сегодня она звучит в Венеции и получает международное признание. Для ForeFilms принципиально важно поддерживать новые режиссерские голоса и давать им возможность выходить на мировую аудиторию", – говорит сопродюсер фильма и продюсер ForeFilms Анна Яценко.

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Что фильм "Тишина" рассказывает

Это камерная психологическая история о близости, потере, одиночестве и тех моментах, когда молчание может сказать гораздо больше, чем любые диалоги.

Главный герой Лука – молодой стендап-комик. После неудачного выступления он знакомится в баре с загадочной девушкой.

Они проводят вместе ночь и постепенно начинают говорить о вещах, которые обычно не обсуждают со случайными знакомыми: одиночество, боль, пережитые потери и личные границы. Сначала между героями завязывается обычная беседа. Но постепенно она становится все более личной. И в какой-то момент слова уже не способны передать все, что происходит между ними. Тогда и наступает та самая "Тишина".

Украинский режиссер отреагировал на скандал, возникший на Венецианском кинофестивале из-за России.