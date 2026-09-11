Як повідомляє elle, стрічка "Тиша" стала дебютною режисерською роботою Павла Шпегуна. Фільм створили за участю українського кінопродакшену ForeFilms і представили в міжнародному конкурсі Orizzonti Short Films 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Перший лауреат з України



Нагорода Airone della Laguna – International Collateral Award / Фото ForeFilms



Airone della Laguna – International Collateral Award – нова нагорода Венеційського кінофестивалю, яка покликана підтримувати молодих режисерів, нестандартні кінематографічні підходи та нові голоси у світовому кіно.

Цьогоріч лауреата обирали серед фільмів секції Orizzonti. У конкурсі короткометражних робіт було представлено 13 стрічок із різних країн, і серед них – українська "Тиша".

У підсумку саме вона стала першим фільмом в історії, який отримав Airone della Laguna.



"Для нас надзвичайно важливо, що перша в історії нагорода Airone della Laguna дісталася саме українському фільму. Ще кілька місяців тому "Тиша" була маленьким дебютним проєктом, а сьогодні вона звучить у Венеції та отримує міжнародне визнання. Для ForeFilms принципово важливо підтримувати нові режисерські голоси й давати їм можливість виходити на світову аудиторію", — говорить співпродюсерка фільму та продюсерка ForeFilms Анна Яценко.

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Про що фільм "Тиша"

Це камерна психологічна історія про близькість, втрату, самотність і ті моменти, коли мовчання може сказати значно більше за будь-які діалоги.

Головний герой Лука – молодий стендап-комік. Після невдалого виступу він знайомиться в барі із загадковою дівчиною.

Вони проводять разом ніч і поступово починають говорити про речі, які зазвичай не обговорюють із випадковими знайомими: самотність, біль, пережиті втрати та особисті межі. Спочатку між героями виникає звичайна розмова. Але поступово вона стає дедалі більш особистою. І в певний момент слова вже не здатні передати все, що відбувається між ними. Тоді й настає та сама "Тиша".

Український режисер відреагував на скандал, який виник на Венеційському кінофестивалі через Росію.