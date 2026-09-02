"Наказание в детском саду": украинский режиссер раскритиковал ЕС из-за российского павильона в Венеции

В центре внимания оказался украинский режиссер Сергей Лозница, который накануне Венецианского кинофестиваля раскритиковал решение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за инцидента с российским павильоном. Свою оценку ситуации режиссер сформулировал довольно безжалостно –, назвав сокращение финансирования "наказанием в детском саду".

Как сообщает theguardian, весной Венецианская биеннале подверглась серьезной критике после того, как России разрешили использовать свой павильон впервые с 2022 года – несмотря на полномасштабную войну против Украины. В итоге Еврокомиссия решила прекратить многолетний грант для Biennale Foundation в размере 2 млн евро.

Проблема, однако, в том, что эти деньги касались не только художественных выставок. По словам руководства Биеннале, прекращенное финансирование использовалось, в частности, для кинематографических программ – Biennale College и Venice Production Bridge. И так, они не имеют прямого отношения к участию России в Венецианской биеннале искусств.

Лозница: проблема не только в павильоне

Сам режиссер заявил, что лично никогда не посетит российский павильон. Но в то же время он считает, что сам спор вокруг него отвлекает внимание от гораздо более серьезной проблемы – эффективности экономического давления на Россию.

Венеция тем временем делает ставку на политику



Imperium / Фото Essential Filmproduktion, Kino Produzioni, Société Parisienne de Production, Studio Uljana Kim – видео предоставлено AAMOD



Интересно, что кинопрограмма Венецианского кинофестиваля в этом году и без того имеет явный политический оттенок. Среди представленных работ – новый фильм Лозницы "Imperium", геополитический триллер "Jupiter", анимационная документальная лента "Letters from the Silenced Country" о политических репрессиях в Беларуси и пятичасовой документальный фильм "My Undesirable Friends: Part II – Exile о российских журналистах-диссидентах, вынужденных покинуть страну.

Украина также критикует участие российских проектов

Отдельные вопросы у представителей Украины вызвал проект "Dau" режиссера Ильи Хржановского. Министерство иностранных дел Украины заявило о "глубокой обеспокоенности" его участием и подчеркнуло, что Россия давно использует культуру как инструмент государственной политики и гибридной войны.

В то же время художественный директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера не согласился с характеристикой "Dau" как кремлевского пропагандистского проекта. Он заявил, что картина не является российским фильмом и, по его мнению, напротив, критикует тоталитарные режимы и их вмешательство в жизнь людей.

А что показывает сам Лозница

Особенно символично, что параллельно с этой дискуссией Лозница привозит в Венецию "Imperium" – трехчасовой документальный фильм, созданный исключительно из архивных материалов, снятых итальянскими кинематографистами в СССР в 1970–1973 годах.

Съемки проходили под строгим надзором КГБ и изначально должны были демонстрировать единство советской империи: красные флаги, официальные мероприятия, патриотическая музыка и привычная советская картинка "все прекрасно, граждане довольны".

Но чем дальше камера удаляется от Москвы, тем больше эта картинка начинает трескаться. Местные традиции и культуры показывают, насколько разными были народы огромного советского государства. Сам Лозница объясняет, что хотел показать: СССР распался не только по экономическим причинам, но и потому, что слишком разные культуры было невозможно бесконечно удерживать "под одной крышей".

А пока Венеция спорит о российском павильоне, культурной политике и границах между искусством и пропагандой, Голливуд тоже не дает скучать. Мел Гибсон вновь оказался в центре скандала.