Повзрослели и стали еще ярче: как за 3 года изменились актеры сериала "Уэнздей"
- Сериал "Уэнздей" вернулся на экраны спустя 3 года после премьеры, с новым сезоном, который будет более жутким и эмоциональным.
- Сюжет нового сезона сосредоточен на загадочных убийствах, тайнах и отношениях Венздей с ее матерью.
- Первые 4 эпизода нового сезона вышли 6 августа, а финальные серии будут презентованы 3 сентября на Netflix.
В 2022 году вышел первый сезон сериала "Уэнздей", ставший одним из самых просматриваемых англоязычных шоу на платформе Netflix. Мистическая подростковая драма подарила актерам бешеную популярность и внимание фанов со всего мира.
"Уэнздей" вернулась на экраны через 3 года после премьеры. За это время многие актеры повзрослели. В материале Кино 24 – фото, как время перерыва изменились актеры сериала.
К слову "Венздей 2" наконец на Netflix: описание всех новых эпизодов нашумевшего сериала
6 августа вышли первые 4 эпизода легендарного сериала. Финальные серии презентуют на Netflix через месяц, 3 сентября. Создатели "Уэнздей" заявили, что новый сезон будет гораздо более жутким и эмоциональным.
В центре сюжета на этот раз – не только загадочные убийства и тайны, но и отношения Уэнздей с ее матерью.
Как изменились актеры "Уэнздей"?
Дженна Ортега – Венздей Аддамс
Актеры "Венздей" в 2022 и 2025 / Кадры из сериала
Эмма Майерс – Энид Синклер
Актеры "Венздей" в 2022 и 2025 / Кадры из сериала
Хантер Дуэн – Тайлер Гелпин
Актеры "Венздей" в 2022 и 2025 / Кадры из сериала
Кэтрин Зета-Джонс – Мортиша Аддамс
Актеры "Венздей" в 2022 и 2025 / Кадры из сериала
Луис Гузман – Гомес Аддамс
Актеры "Венздей" в 2022 и 2025 / Кадры из сериала