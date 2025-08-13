В 2022 году вышел первый сезон сериала "Уэнздей", ставший одним из самых просматриваемых англоязычных шоу на платформе Netflix. Мистическая подростковая драма подарила актерам бешеную популярность и внимание фанов со всего мира.

"Уэнздей" вернулась на экраны через 3 года после премьеры. За это время многие актеры повзрослели. В материале Кино 24 – фото, как время перерыва изменились актеры сериала.

К слову "Венздей 2" наконец на Netflix: описание всех новых эпизодов нашумевшего сериала

6 августа вышли первые 4 эпизода легендарного сериала. Финальные серии презентуют на Netflix через месяц, 3 сентября. Создатели "Уэнздей" заявили, что новый сезон будет гораздо более жутким и эмоциональным.

В центре сюжета на этот раз – не только загадочные убийства и тайны, но и отношения Уэнздей с ее матерью.

Как изменились актеры "Уэнздей"?

Дженна Ортега – Венздей Аддамс



Актеры "Венздей" в 2022 и 2025 / Кадры из сериала

Эмма Майерс – Энид Синклер



Актеры "Венздей" в 2022 и 2025 / Кадры из сериала

Хантер Дуэн – Тайлер Гелпин



Актеры "Венздей" в 2022 и 2025 / Кадры из сериала

Кэтрин Зета-Джонс – Мортиша Аддамс



Актеры "Венздей" в 2022 и 2025 / Кадры из сериала

Луис Гузман – Гомес Аддамс



Актеры "Венздей" в 2022 и 2025 / Кадры из сериала

Иссак Ордонез – Пагсли Аддамс



Актеры "Венздей" в 2022 и 2025 / Кадры из сериала