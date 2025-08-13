У 2022 році вийшов перший сезон серіалу "Венздей", що став одним з найбільш переглянутих англомовних шоу на платформі Netflix. Містична підліткова драма подарувала акторам шалену популярність та увагу фанів з усього світу.

"Венздей" повернулась на екрани через 3 роки після прем'єри. За цей час чимало акторів подорослішало. У матеріалі Кіно 24 – фото, як час перерви змінилися актори серіалу.

До слова "Венздей 2" нарешті на Netflix: опис всіх нових епізодів нашумілого серіалу

6 серпня вийшли перші 4 епізоди легендарного серіалу. Фінальні серії презентують на Netflix через місяць, 3 вересня. Творці "Венздей" заявили, що новий сезон буде набагато моторошнішим та емоційнішим.

У центрі сюжету цього разу – не тільки загадкові вбивства й таємниці, але й стосунки Венздей з її матір'ю.

Як змінилися актори "Венздей"?

Дженна Ортега – Венздей Аддамс



Актори "Венздей" у 2022 і 2025 / Кадри з серіалу

Емма Маєрс – Енід Сінклер



Актори "Венздей" у 2022 і 2025 / Кадри з серіалу

Гантер Дуен – Тайлер Ґелпін



Актори "Венздей" у 2022 і 2025 / Кадри з серіалу

Кетрін Зета-Джонс – Мортіша Аддамс



Актори "Венздей" у 2022 і 2025 / Кадри з серіалу

Луїс Гузман – Ґомес Аддамс



Актори "Венздей" у 2022 і 2025 / Кадри з серіалу

Іссак Ордонез – Паґслі Аддамс



Актори "Венздей" у 2022 і 2025 / Кадри з серіалу